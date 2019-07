Reforma Administrativa da Prefeitura de Natal só será votada em fevereiro

Vlademir Alexandre "Parceria com o PMDB pode evoluir para participação no Governo".

A informação foi dada pelo secretário de articulação, João Faustino, agora a pouco durante a coletiva da prefeita Micarla de Sousa no Palácio Felipe Camarão.Faustino também falou à reportagem dosobre as conversas com o PMDB. Segundo ele, caso o partido aceite fazer parte da bancada da situação, “a parceria pode evoluir para participação no governo”.