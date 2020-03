Campanha alerta motoristas sobre riscos da imprudência no trânsito

Uma campanha vinculada durante todo o mês de fevereiro nos principais veículos de comunicação do país visa conscientizar os motoristas sobre os riscos da imprudência no trânsito. Com o slogan “Por Você e pelos Outros: Respeite as Leis de Trânsito”, a campanha é uma iniciativa do Ministério das Cidades, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Ministério da Saúde.O objetivo é provocar uma mudança de comportamento nos motoristas e fazer um alerta à população perto do carnaval. “Temos um Código Brasileiro de Trânsito que está sendo atualizado, a fiscalização nas ruas tem sido ampliada, equipamentos eletrônicos são colocados para coibir excesso de velocidade. Mas o que vale mesmo é a consciência do motorista”, ressaltou o ministro das Cidades, Marcio Fortes.Veiculada na televisão, na internet, no rádio, no cinema e em materiais impressos, a campanha apresenta cenas de imprudência nas rodovias e vias urbanas, provocadas por excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa, uso de celular ao volante e direção sob efeito de álcool.Para televisão, internet e cinema foram rodados quatro vídeos, cada um com um tema diferente: excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa, uso do celular ao volante e direção sob efeito de bebida alcoólica.Dois filmes já foram divulgados nos meios de comunicação e também podem ser encontrados no site do Ministério das Cidades . "São temas que passam pelo comportamento do motorista no ambiente do trânsito", explicou Fortes.Segundo o ministro das Cidades, o índice de acidentes nas estradas do país continua alto, apesar da redução verificada nos últimos meses devido ao uso do bafômetro nas fiscalizações. De acordo com Marcio Fortes, a importância da conservação do veículo e a situação das vias federais serão temas de próximas campanhas."Vamos fazer campanhas mais intensas, mais seguidas a partir de agora. São três componentes importantes: a via, o veículo e o motorista", informou.Fortes ressaltou que as uso de bafômetros em fiscalizações e a veiculação de campanhas mostrando cenas de imprudência nos dias que antecedem o feriado do carnaval devem ser consideradas medidas positivas pela população."Tem que ser colocado na cabeça do motorista que esse comportamento afeta a própria vida dele, ele tem que aprender isso. Ou seja, ninguém está fazendo algo para coibir o seu divertimento, mas sim tentando salvar a sua vida", afirmou Fortes.