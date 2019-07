Ceará-Mirim: Peixoto decreta estado de emergência

Fátima Elena Albuquerque Prefeito Antonio Peixotou decretou emergência or 90 dias.

Peixoto levou em consideração, no decreto, “a situação de descontrole administrativo provocada pela administração anterior, com repercussão nos serviços essenciais de saúde, educação e infra-estrutura básica”. Ele também alegou “a necessidade de implementar medidas emergenciais visando normalizar os diversos serviços públicos”.Com a decretação do estado de emergência, a administração pública municipal fica autorizada a “contratar serviços e aquisição de materiais necessários à execução das ações decorrentes” do decreto.Ainda no documento, Peixoto diz que “no prazo de vigência deste decreto serão realizados os devidos processos licitatórios para compra e serviços futuros”.