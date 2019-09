ABC tenta desbancar o líder ASSU no Frasqueirão

Elpídio Júnior ABC volta a campo hoje para enfrentar o líder ASSU

Para a partida de hoje à noite contra o líder do campeonato, o técnico Heriberto da Cunha ainda não poderá contar com o volante Simão, que continua sentindo dores no joelho e segue o tratamento. O zagueiro Fabiano, com amigdalite, também fica fora. A comissão técnica ainda aguarda a regularização do atacante Diogo e dos volantes Rogério e Erany, esse último contratado ontem. O zagueiro Gaúcho, no entanto, já regularizado, pode fazer sua primeira aparição no ABC.O provável time do ABC para a partida deve ser: Raniere, Elton, Cauê, Ben-Hur e Gleidson; Tales, Fabiano Silva, Gabriel e Marquinhos Paraná; Ivan e Paulinho Macaíba.Na equipe do ASSU, que venceu seus primeiros compromissos e lidera o campeonato pelo critério de saldo de gols, o técnico Hugo Sales não vai contar com o volante Joassiz, expulso na partida contra o Alecrim. Em compensação, terá o retorno do atacante Luciano Paraíba, expulso na primeira rodada, na vitória contra o Potyguar de Currais Novos.Hugo Sales deve escalar o mesmo time que enfrentou o Alecrim, com o aproveitamento de Eduardo Igor na vaga aberta por Joassiz e Luciano Paraíba no ataque.Para a partida desta quarta-feira (28), às 20h30, no estádio Coronel José Bezerra, diante do Potyguar de Currais Novos, além da pressão pela vitória, o América do técnico Marcelo Vilar terá estréias e desfalques. Cleison, liberado para viajar e resolver problemas particulares em Fortaleza, e Dude, machucado, estão fora. Ainda em tratamento no departamento médico estão os jogadores Teles, Marcinho, Reginaldo e Patrick. O treinador ainda não vai contar com o ala Carlos Alberto, que não foi regularizado pela CBF.Como novidades, aparecem o volante Vinícius, o atacante Rinaldo e dois jogadores da base: o meia Daivid e o atacante Tiquinho. Além deles foram relacionados: Rodolpho, Adriano, Thiago Gasparino, Carlinhos Paulista, Alisson, Adalberto, Tiago Messias, Alexandre Henrique, Berg, Alexandre, Kaká, Fábio Neves, Wendes e Leandro.O Potyguar de Currais Novos, que perdeu na estreia para ASSU e empatou a segunda partida diante do Baraúnas, em casa, busca a recuperação na competição e sua primeira vitória.O Baraúnas, equipe montada para brigar pelo título, joga hoje sua terceira partida no Campeonato Estadual ainda em busca da primeira vitória. O clube mossoroense enfrenta o Real, que ainda não somou pontos na competição, às 20h30, no estádio Marizão, onde o clube de Jardim de Piranhas está mandando seus jogos.O técnico Samuel Cândido não vai poder contar com Everton, Eduardo e Paulinho, jogadores titulares na última partida. As modificações são forçadas por dois problemas de ordem médica, Eduardo sentindo o joelho esquerdo e Paulinho fisgada na coxa, além de Everton, expulso no jogo contra o Potyguar de Currais Novos.Está confirmado para o confronto de hoje o retorno do meia Ely Tadeu que, oficialmente, fará sua estreia. O jogador se contundiu em um jogo amistoso ficando de fora dos dois primeiros compromissos oficiais, mas, recuperado, tem presença garantida.O Baraúnas começa jogando com Isaías, Adriano, Índio, Eraldo e Rodrigo; Heuber, Célio, Jozicley e Ely Tadeu; Maurício Pantera e Robertinho.Com dois jogos e duas derrotas no certame Estadual, o estreante Real Independente, da cidade de Jardim de Piranhas, apesar do esforço da sua diretoria, vai continuar jogando em Caicó. A novidade hoje será a presença do treinador Silva de Ouro, contratado após a derrota para o Santa Cruz, para substituir Jason Vieira, que saiu atirando, dizendo que foi "apunhalado pelas costas". A missão é apagar o fogo e conseguir o primeiro resultado positivo.O Santa Cruz, equipe que divide a liderança com o ASSU, em pontos ganhos, tenta somar mais três pontos contra a equipe do Macau, partida realizada no estádio Walter Bichão, em Macau. O técnico Maurício Marques tenta mexer o menos possível na equipe e tentar conseguir que o time continue mostrando ascensão na competição. Pelo lado do Macau, o técnico José Soares gostou do rendimento da equipe contra o América e deve manter praticamente a mesma equipe. O grupo quer vencer também para deixar a lanterna da competição. O Macau fará hoje sua segunda partida no Estadual.Depois de vencer o América de Natal na estreia do Campeonato Estadual, e da polêmica criada com o dirigente Marcus Meira Pires o Potiguar volta a campo hoje, às 20h30, no estádio Nogueirão contra o Coríntians de Caicó. A comissão técnica do time Macho prega respeito ao adversário, que tem sido um "calo" nas várias vezes que as duas equipes se enfrentaram.O time do Potiguar foi praticamente definido no treino da manhã de ontem, somente com a saída do zagueiro Paulão, expulso contra o alvirrubro natalense. No setor, uma das opções é o jogador Miguel que treinou ao lado de Rommening. Quem parece haver garantido a condição de titular foi o jogador Flavinho, deslocado para a lateral-esquerda.O técnico Miluir Macêdo deve mandar a campo a seguinte formação: Paulo Renato, Hugo, Miguel, Rommening e Flavinho; Ricardo Lima, Max, Paulino e Vaninho; Helinho e Marcelo Dias.1º - ASSU - 6 pontos, 2 jogos2º - Santa Cruz - 6 pontos, 2 jogos3º - ABC - 3 pontos, 2 jogos4º - América - 3 pontos, 2 jogos5º - Potiguar - 3 pontos, 1 jogo.6º - Corinthians - 3 pontos, 2 jogos7º - Baraúnas - 2 pontos, 2 jogos8º - Potyguar - 1 ponto, 2 jogos9º - Alecrim - 1 ponto, 2 jogos10º - Real Independente - 0 ponto, 2 jogos11º - Macau - 0 ponto, 1 jogo