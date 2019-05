Missa abre centenário da Arquidiocese de Natal

Fotos: Geraldo Miranda Fiéis acompanham procissão até o Papódromo.

Os participantes se concentraram às 15h na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e de lá saíram em procissão até o papódromo Espaço João Paulo Segundo, acompanhados de trios elétricos e com a participação dos padres Nunes e Humberto.A missa foi celebrada às 16h, pelo arcebispo de Natal, Dom Matias Patrício de Macêdo, em conjunto com todas as 88 paróquias que compõem a Arquidiocese de Natal.