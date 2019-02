Ronaldo Fenômeno acerta com o Corinthians O jogador deve ser apresentado no clube até a sexta-feira. O valor da transação não foi divulgado.

Depois do acesso à Série A, os torcedores do Corinthians receberam nesta terça-feira (9) outra boa notícia: a contratação do jogador Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho. O atacante de 32 anos, que estava no Brasil por ocasião de um tratamento de uma lesão no joelho, assinou um contrato de um ano com o time paulista.



Ronaldo sofreu uma lesão em fevereiro quando defendia o Milan, da Itália. Sem contrato desde o meio do ano, o jogador vinha treinando desde setembro no Flamengo e já havia demonstrado o interesse em retornar ao futebol brasileiro através do time, mas acabou deixando o Rio de Janeiro em segundo plano. A contratação de Ronaldo foi confirmada pelo empresário do jogador, Fabiano Farah, além de Antônio Carlos, diretor técnico do Corinthians.



No entanto, no site do clube ainda não há a confirmação da negociação com o jogador. Até as 12h19 o endereço do clube anunciava que “a administração do Sport Club Corinthians Paulista está negociando a contratação do atacante Ronaldo Nazario, o “fenômeno”. Todos os detalhes estão sendo acertados pelo presidente Andrés Sanchez, o diretor de Futebol Mário Gobbi Filho e o diretor de marketing Luis Paulo Rosenberg”.