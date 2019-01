Polícia Civil abre concurso para preencher 438 vagas

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte vai realizar concurso público para preencher 438 vagas. O edital do certame foi publicado na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, são 68 vagas para delegado, 263 para agente e 107 para escrivão.As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (10) e seguem até o dia 28 deste mês. A inscrição só será admitida via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008 . Para o cargo de delegado, a inscrição custa R$ 150 e para agente e escrivão, R$ 120.Para o cargo e delegado é exigido diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário inicial de um delegado substituto é de R$ 7.957,18. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo ser submetido a escala de revezamento e plantão.Para agente e escrivão, exige-se diploma de graduação em nível superior. A remuneração inicial é de R$ 2.085,78 para ambos os cargos.O concurso será executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), em conjunto com a Polícia Civil.