Delegado Ben-Hur Medeiros vai assumir a Subsecretaria de Segurança Pública Nomeação consta na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. Ele ainda ocupa o cargo de delegado-geral de Polícia Civil, mas foi exonerado na semana passada.

O delegado Ben-Hur Cirino de Medeiros é o novo subsecretário da Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social. A nomeação dele está na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado (DOE), na seção “atos da Governadoria”.



Ben-Hur ainda ocupa o cargo de delegado-geral de Polícia Civil, mas foi exonerado na semana passada. Em seu lugar, a governadora Wilma de Faria nomeou o delegado Elias Nobre de Almeida Neto.



A ida de Ben-Hur para a Subsecretaria só acontecerá quando ele se desvincular da Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol) e o seu substituto assumir o lugar.



O cargo de titular da Subsecretaria antes era ocupado pelo delegado Maurílio Pinto de Medeiros, que foi exonerado do mesmo e nomeado em seguida para a Delegacia de Capturas (Decap). Desde a exoneração do “xerife”, ainda não se sabia quem seria o novo titular da Subsesed.