Carnatal 2008: muita folia no último dia de festa

Puxados pelo Forró Sacudido e Patati Patatá, o clima dentro do bloco mais remetia a uma festa infantil com direito a refrigerante, água, algodão doce e batata frita. Os responsáveis davam o bom exemplo e evitam consumir bebidas alcoólicas na presença dos pequenos.Com um ritmo predominante do até, a vocalista do Sacudido, O’hara Ravick, trouxe em seu repertório músicas que embalaram a infância de muitos daqueles que acompanhavam as crianças e algumas cantigas como “atirei o pau no gato” animaram o Yeeaah! em sua passagem no corredor da folia.Durante o percurso do bloco, algumas crianças se perderam dos seus acompanhantes e, de imediato, isso era comunicado no trio elétrico como forma que os pequenos fossem encontrados.A quantidade de foliões dentro do bloco mostrou o motivo do Cerveja & Coco ser o bloco que primeiro encerrou suas vendas de abadás para o Carnatal. E a animação não era apenas dos foliões. A turma das arquibancadas e camarotes ia no ritmo das músicas do “rei da rua”, forma como o Asa é conhecido em uma de suas músicas.O terceiro bloco da noite foi o Aviões elétrico, puxado pela banda Aviões do Forró. Pelo segundo ano, Alexandre “Avião” e Solange levam para o corredor da folia sucessos do forró em versão axé. Músicas como "pega e não se apega" e "não quero me amarrar" estavam afinadas com os foliões.Outra musica que caiu nas graças daqueles que estavam no corredor da folia foi “beber, cair e levantar”. A empolgação foi geral com o ritmo do Aviões na avenida.Estreante no Carnatal, o bloco Amar é entrou na avenida com a banda Jammil. O quarto bloco da última noite de Carnatal começou com “sou praiero” e trouxe algumas recordações como ”eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus à maré dessa solidão".Além disso, Tuca Fernandes, vocalista do Jammil, cantou “tchau, i have to go now”, mais recente hit da banda baiana e promete ser uma das canções do Carnatal 2008.O ultimo bloco da noite – e do Carnatal deste ano – já é um velho conhecido de outras folias. Ricardo Chaves e o Bicho foram aqueles responsáveis pelo encerramento de mais um Carnatal. E com uma ressalva: o baiano, que tem título de cidadão natalense, gravou seu DVD durante os dois dias em que animou o bloco.Avisando aos foliões do Bicho acerca do DVD, o baiano contou com o coral afinado em muitos dos seus sucessos como “de bem com a vida” e “é o bicho”. Com seu jeito irreverente, Ricardo deu um aviso aos organizadores do Carnatal: “não sei como eles (diretores) vão resolver isso, mas quero ir até o final (do percurso). A gente não pode tocar depois do horário, mas vocês (se referindo aos foliões) podem cantar”.No encerramento do Bicho, Ricardo Chaves elogiou – mais uma vez - o bloco e deixou seu recado para o ano que vem. “Não foi diferente o sucesso deste ano e ano que vem são os 18 anos do Bicho. A festa promete”, concluiu.