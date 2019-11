Sarney reunirá Comissão Diretora para comunicar corte de 10% nas despesas "Vamos procurar fazer com que, cada vez mais, a gente tenha melhores serviços, gastando menos", afirmou ele.

O novo presidente do Senado, José Sarney, reúne a Mesa da Casa, nesta quinta-feira (5), para comunicar oficialmente que cortará 10% de todas as despesas programadas no orçamento da instituição para este ano, de forma linear, sem prejuízo de poder avançar ainda mais nesses cortes. "Vamos procurar fazer com que, cada vez mais, a gente tenha melhores serviços, gastando menos", afirmou ele, anunciando também a criação de uma comissão permanente para acompanhar a crise financeira mundialEntenda o assunto .



- Nós vamos reunir a Mesa quinta-feira, determinar um corte de dez por cento em todas as despesas e, ao mesmo tempo, iniciar um reavaliação de toda a área administrativa de modo a que se possa ampliar essa economia. Por outro lado, vou fazer imediatamente a instalação de uma comissão do mais alto nível, de experts da Casa, para acompanharmos permanentemente a crise econômica mundial, oferecendo não só sugestões, como também tentando influir nas decisões e levando essas sugestões ao Poder Executivo. É uma comissão de caráter permanente para acompanhar diariamente a crise internacional.



Nessa entrevista, o presidente do Senado falou da conciliação, principal marca de sua plataforma para eleger-se, pela terceira vez, presidente do Senado. Sarney disse que manteve esse estilo a vida inteira e que não se arrepende.



- Certa vez, o Antonio Carlos Magalhães me censurou por isso. Eu disse a ele que meu estilo era melhor que o dele porque eu já tinha sido até presidente da República. Então, acredito que não se pode fazer nada numa Casa Legislativa sem que se possa reunir, criar o diálogo, porque todas as decisões aqui são colegiadas. O presidente não tem essa posição autoritária de impor seu pensamento, impor decisões. Se ele fizer assim, inevitavelmente, não conseguirá chegar a bom termo.



Perguntado sobre como se sentia tendo sido vitorioso, com 17 votos de diferença, sobre o candidato do governo, senador Tião Viana (PT-AC), Sarney considerou o fato normal.



- O PT, como partido, tinha que lutar pelo candidato dele. Eu mesmo, várias vezes, disse que não era candidato. E sabe Deus que eu era extremamente sincero, porque eu não queria acrescentar mais problemas, mais trabalho à minha vida. Mas, infelizmente, a paixão da vida pública é muito maior que a paixão do bem-estar pessoal. Por isso, aceitei esse desafio.



Ele respondeu também a uma pergunta sobre o prejuízo que o escritor José Sarney terá em razão da prioridade que será dada à Presidência do Senado.



- Olha, sem dúvida alguma, uma das minhas preocupações era essa. Mas farei tudo como sempre fiz, no sentido de procurar separar a política de literatura e não deixar, nem um só momento, que a política possa retirar o tempo que eu destino à literatura, que é a minha paixão.



Antes de encerrar a entrevista, Sarney disse que as últimas reformas votadas pelo Senado ocorreram na última vez em que ele presidiu a Casa. Foram as reformas da Previdência e do Judiciário. Ele disse que pretende lutar por mais reformas.



- Agora, nós vamos fazer tudo, sem dúvida alguma, para que o Congresso vote as reformas política, tributária e a que muda o rito de tramitação das medidas provisórias Entenda o assunto , de modo que, de uma vez por todas, se retire esse empecilho do caminho do Legislativo.