Kassava e Orquestra Boca Seca animam Coleta Seletiva Festa começa às 23h, no Castelo Pub, em frente ao Frasqueirão.

As bandas Kassava e Orquestra Boca Seca animam mais uma edição da festa Coleta Seletiva, no Castelo Pub, hoje (22), a partir das 23h.



A Orquestra traz o repertório à base de funk e soul, apostando em versões de Tim Maia e Jorge Ben. Já o Kassava apresenta o auto-intitulado rock’n’roll macaxeira.



O Castelo Pub fica no início da Rota do Sol, em frente ao estádio Frasqueirão. Os ingressos custam R$ 5 até meia-noite. Passando esse horário, passa a custar R$ 10.