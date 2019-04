Prefeito reúne a imprensa para falar sobre a decisão do Tribunal de Justiça

Neste momento, o prefeito Carlos Eduardo está reunido com a imprensa para falar sobre o bloqueio do depósito no valor de R$ 40 milhões, retidos no Banco do Brasil.A última decisão foi da desembargadora Judite Nunes, que não atendeu ao pedido da administração municipal para liberar o valor depositado em juízo, por seguir a linha do entendimento, em primeira instância, do juiz Luiz Alberto Dantas Filho.A desembargadora manteve provisoriamente o contrato com o Banco do Brasil e suspendeu os efeitos do decreto legislativo da Câmara Municipal, que tentava anular o ato do prefeito Carlos Eduardo.O prefeito esteve reunido, na manhã desta sexta-feira (19), com a equipe técnica para definir quais serão os procedimentos legais para recorrer da decisão do Tribunal de Justiça.Na reunião, também foram discutidas as alternativas para o pagamento do décimo terceiro salário sem contar com os R$ 40 milhões do Banco do Brasil.Mas o pagamento do décimo terceiro já foi resolvido. Segundo os servidores municipais, o depósito da segunda parcela foi realizado na tarde desta sexta-feira.

