Agripino afirma que eleição do Senado não é questão partidária

Agência Senado/Geraldo Magela Agripino reafirma apoio a Garibaldi.

Após o posicionamento do presidente estadual do Democratas, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), afirmando que o partido deve apoiar a candidatura de José Sarney (PMDB/AP) à Presidência do Senado devido a uma suposta inconstitucionalidade na candidatura de Garibaldi, José Agripino ponderou que a posição de cada senador é individual, e não necessariamente acompanhará um entendimento partidário.Como exemplo, Agripino citou a posição do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE). De acordo com o democrata, o parlamentar peemedebista não defende a candidatura nem de Garibaldi nem de Sarney, mas sim do petista Tião Viana (AC).“A eleição para a Presidência do Senado não é uma questão partidária. Todos os senadores têm o direito de manifestar sua preferência individual, como sempre ocorreu”, disse Agripino, que recebeu o voto de Garibaldi quando disputou a o comando do Congresso com Renan Calheiros (PMDB/AL).Sobre a inconstitucionalidade da candidatura de Garibaldi – que motivou o posicionamento de Rodrigo Maia –, José Agripino diz que o PT demandará a questão ao Supremo Tribunal Federal e, apenas após isso, o democrata manifestará a sua opinião sobre o caso.“Com certeza vai haver essa demanda, só não sei quando. O PT já disse que questionará. Mas, no momento, reafirmo que o meu voto é de Garibaldi”, disse.O senador Demóstenes Torres (DEM/GO), companheiro de bancada de Agripino, já deu declarações considerando a candidatura de Garibaldi inconstitucional e, por isso, defende que o PMDB indique um outro candidato. Porém, Agripino afirma que o DEM dará muitos votos a Garibaldi se o STF considerar constitucional a candidatura do peemedebista.“A decisão sobre a legalidade ou não legalidade será do STF. Se a candidatura for legal, tenho certeza que Garibaldi conquistará muitos votos no meu partido. Eu mesmo irei trabalhar para que ele consiga todos os votos possíveis”, disse Agripino.O senador potiguar, que está em viagem, informou ainda que os senadores do Democratas ainda não discutiram sobre a eleição. Entretanto, mesmo após a reunião, todos os senadores votarão de acordo com o entendimento individual.