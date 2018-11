Rally indoor 4x2 encerra calendário 2008

No próximo domingo (30), das 9 às 14h, acontece a última etapa do Rally Indoor 4x2, campeonato dividido em seis provas. O circuito montado em Pium reúne 25 pilotos que se dividem nas categorias 1600 original, na qual a parte interna do veículo não pode ser modificada, 1600 preparado (aceita alterações na parte interna e externa) e Super Livre, caracterizada por motores turbo acima de 1700cc.Na categoria 1600 preparado, a briga pelo campeonato segue entre o líder Ricardo He Man, Júnior Dentinho, distante dois pontos do primeiro lugar, e Jacques Moura, três pontos atrás de Ricardo. Na categoria 1600 original, Ricardo Sérgio e Marcílio Rios protagonizam o duelo desde a primeira prova.O diretor de rally da Federação Potiguar de Automobilismo (FPA), José Maria, explicou que o campeonato é aberto e alguns pilotos podem abrir mão de algumas etapas. O caso é exemplificado pelo piloto Allyson Nogueira, revelação da 1600 original, e que não participou das duas primeiras provas da competição. Mesmo com a desvantagem em relação aos outros pilotos, Allyson aparece em terceiro lugar após três vitórias consecutivas.Mesmo com a alta competitividade das provas, uma categoria já tem o seu campeão definido. Marcelo da Cobra, da Super Livre, já conquistou o título por antecipação, somando 71 pontos, 20 a mais que ao segundo colocadoAs inscrições do campeonato estão sendo feitas através do site www.zmz.esp.br ou com Zé Maria, através do (84) 9966-7888. Mais informações também podem ser adquiridas através do www.fparn.org.br ou pelo telefone (84) 3206-5870. A prova é uma realização da Natal Automóvel Clube e a ZMZ Eventos, com a supervisão da Federação Potiguar de Automobilismo.