Zico afirma que o futebol está bem mais violento Galinho defende as denúncias do STJD, mas acha que o Tribunal não tem critério nos julgamentos

Que Zico foi um dos jogadores mais habilidosos de todos os tempos, disso ninguém duvida. Conhecido por seus dribles em alta velocidade, o Galinho de Quintino era o terror dos marcadores de outros times. Atento ao que acontece no meio futebolístico, o atual técnico do Bunyodkor, do Uzbequistão, disse, em entrevista exclusiva ao site Justicadesportiva.com.br, que, se ainda jogasse profissionalmente, sofreria bem mais com a marcação adversária, pois, segundo ele, o futebol está muito mais violento.



"Na minha época de jogador, o futebol não era tão violento como hoje. Atualmente, está generalizada a atitude de matar a jogada de qualquer maneira. É claro que, no meu tempo, havia provocação e outras coisas normais do futebol, mas os lances violentos eram mais esporádicos. Era muito diferente", disse Zico.



Apesar de não ter conseguido acompanhar muitos jogos do último Campeonato Brasileiro, uma vez que esteve bastante tempo fora do país, o Galinho avalia de forma positiva a arbitragem realizada na competição. Já a respeito do trabalho desempenhado pelo STJD no ano, Zico foi mais duro, apesar de elogiar o caráter denunciativo do Tribunal.



"Quando acontece indisciplina, tem que haver denúncia mesmo. O grande problema é que o jogador ganha seis meses de pena, mas depois ela é reduzida para uma, duas partidas. Ou os advogados são muito bons, ou tem alguma coisa errada", declarou.



Amigo de Wagner Tardelli, Zico saiu em defesa do árbitro envolvido em uma suposta tentativa de suborno. "Infelizmente, tem pessoas no meio que acabam querendo se aproveitar e criam uma determinada situação. É lamentável, porque se dá crédito a pessoas que não têm crédito", disse.





Justiça Desportiva