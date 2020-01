Homem é executado na porta de casa na Redinha Segundo informações da polícia, José Francisco Ferreira da Silva foi arrastado de dentro de casa e morto a tiros na madrugada desta terça-feira.

Um homem foi arrastado de dentro de casa e executado a tiros na madrugada desta terça-feira (10) na Redinha, bairro da zona Norte de Natal. José Francisco Ferreira da Silva, de 43 anos, foi morto com dois tiros. O crime, mais uma vez, foi cometido por envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.



José Francisco morava na rua Beira-Rio, próximo ao Rio Doce. A própria família dele confirmou à polícia que José Francisco era usuário de drogas.



Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na delegacia de plantão da zona Norte, por volta de 0h30 dois homens chegaram à casa de José Francisco, que morava sozinho, e arrombaram a porta. Em seguida a dupla o arrastou para fora e o levou para uma estrada carroçável que fica próximo. Os deitaram José Francisco no chão e o mataram com dois tiros à queima-roupa, sendo um na cabeça e outro no pescoço.



Os criminosos fugiram sem serem identificados. O corpo de José Francisco está no Itep e deve ser liberado para sepultamento ainda na manhã desta terça. O caso será investigado pelo 13º DP, na Redinha.