Empresa de telefonia Oi assume controle da Brasil Telecom Empresas têm cerca de 53 milhões de clientes, sendo 22 milhões em telefonia fixa, 27 milhões em telefonia móvel, 3,7 milhões em banda larga e 60 mil em TV por assinatura.

A empresa de telefonia Oi concluiu a aquisição do controle da Brasil Telecom e, com isso, assume a gestão da empresa. Para assumir esse controle, a Oi pagou cerca de R$ 5,3 bilhões e assumiu a dívida de aproximadamente R$ 1 bilhão da Invitel, detentora anterior das ações de controle da Brasil Telecom.



Em nota, a Oi informa que, juntas, as duas empresas têm cerca de 53 milhões de clientes, sendo 22 milhões em telefonia fixa, 27 milhões em telefonia móvel, 3,7 milhões em banda larga e 60 mil em TV por assinatura.



A Oi informa que, após ter adquirido o controle empresa, dará início aos procedimentos para realizar a oferta pública de compra de ações dos minoritários da Brasil Telecom Participações e da Brasil Telecom, conforme estabelecido em lei. Nos próximos 30 dias, a companhia vai requerer à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro das ofertas públicas de compra de ações.



A compra da Brasil Telecom pela Oi foi possível após mudanças no Plano Geral de Outorgas (PGO), que foram publicadas no Diário Oficial da União em novembro do ano passado.



A principal alteração do PGO, que substitui o plano em vigor desde 1998, permite que um grupo de telefonia possa deter concessionárias em mais de uma região do país, o que na prática permite a fusão de empresas, como a da Brasil Telecom com a Oi. O plano divide o Brasil em quatro regiões.



A compra foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).