Emparn prevê dia nublado a parcialmente nublado nesta segunda Órgão faz o levantamento sobre o que provocou a forte chuva na madrugada de hoje

A causa da forte chuva que pegou o natalense de surpresa na madrugada de hoje (16) está sendo levantada pela Emparn. Segundo o meteorologista Wellington Pinheiro, os dados estão sendo colhidos.



Para o dia de hoje, o órgão prevê céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas ao longo da faixa litorânea leste e grande parte da oeste. Nas demais regiões do estado o céu permanecerá nublado com pancadas de chuvas ao longo do dia.