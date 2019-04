Corrida e Caminhada Natalina reúne atletas e desportistas hoje à tarde

Divulgação Magnólia, atleta de ponta, hoje secretária, quer fazer um evento organizado e bonito

A secretária Magnólia Figueiredo resolveu limitar o número de participantes - 500 corredores e 200 caminhantes -para que o evento pudesse ser melhor acompanhado e organizado. Os vencedores das várias categorias terão premiação especial, e todos os participantes estarão concorrendo a vários brindes que serão sorteados aos inscritos.A largada da prova acontece na avenida Roberto Freire, nas imediações da rótula de acesso à Rota do Sol, com chegada definida no Relógio do Sol, na praia de Areia Preta.Este ano, a corrida e a caminhada tiveram um número limitados de inscritos. Essa limitação, segundo Magnólia, se deu devido a uma decisão de melhor atender a todos os participantes.“Estamos ansiosos. Nossa expectativa esse ano, é da melhor possível. É um projeto muito bem elaborado, e feito com toda dedicação para os potiguares de toda parte do Estado, que vem especialmente para participar da corrida,” relata.Magnólia esclarece ainda que, “ durante a premiação, será exigido a identificação junto com o número da inscrição, para que possamos monitorar os vencedores, e assim, não haver uma pessoa se passando por outra”.A distância será de 10 km para a Corrida e 2 km para a Caminhada