Vasco empata com o Fluminense e mantém liderança na Taça GB O time da Cruz de Malta jogou com um homem a menos desde os 3 minutos do segundo tempo.

Com um jogador a menos desde os três minutos do 2º tempo devido à expulsão de Alex Teixeira, o Vasco empatou com o Fluminense em 0x0 na noite deste domingo (08/02) no Maracanã. Com o resultado, o Gigante da Colina é líder isolado do Grupo A da Taça Guanabara com dez pontos.



O time do técnico Dorival Júnior volta a campo na quarta-feira (11/02), às 19h30, para enfrentar a Cabofriense em São Januário.



O jogo



Pela 5ª rodada da Taça Guanabara, Vasco e Fluminense fizeram um primeiro tempo de muita movimentação mas poucas chances claras de gols. O time cruzmaltino deu seu primeiro ataque aos 5 minutos. Paulo Sérgio cobrou falta da esquerda, Nilton se antecipou a Fernando Henrique e desviou de cabeça. Wellington Monteiro salvou quase em cima da linha. A primeira boa chance do Fluminense só surgiu aos 25. Thiago Neves recebeu na direita, cortou para a perna esquerda mas o chute saiu mascado. Tiago caiu no canto e defendeu.



O time vascaíno levou um grande susto aos 31 minutos. Leandro Amaral cruzou rasteiro, Fernando se antecipou bem e tentou o corte. Mas a bola quase engana Tiago, que ainda assim salvou o Vasco. No minuto seguinte, Jéferson levou o Cruzmaltino ao ataque. Fernando Henrique defendeu em dois tempos, o chute da entrada da área. O Fluminense ainda teve uma última chance no primeiro tempo. Aos 43, Roger cabeceou e forçou Tiago a excelente defesa.



O Vasco voltou do intervalo no ataque. Aos 3 minutos, Carlos Alberto deu belo passe para Alex Teixeira na área. O meia entrou pela direita mas chutou para fora. No minuto seguinte, Alex Teixeira fez falta em Diguinho, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. As escassas chances de gol do primeiro tempo, proliferaram na segunda etapa. Aos 13, Ramon arriscou da entrada da área e Fernando Henrique fez a defesa.



Dois minutos depois foi a vez do Fluminense atacar. Conca mandou rasteiro e Tiago defendeu. Aos 17, o lateral Mariano tabelou com Leandro Amaral e chutou cruzado, rente à trave direita de Tiago. Logo depois, William Nery não expulsou Conca, que já tinha cartão amarelo, e fez falta violenta fora da jogada. Com desenvoltura, o lateral-esquerdo Ramon se tornou um dos mais perigosos jogadores do Vasco. Aos 26, ele bateu cruzado e a bola saiu com perigo à esquerda de Fernando Henrique.



Aos 34, foi a vez do lateral-direito Paulo Sérgio subir com perigo, mas o chute saiu pela linha de fundo. O jogo tinha novo folego e o goleiro Tiago salvou o Vasco aos 35. Maicon cruzou na cabeça de Tartá e o paredão vascaíno voou no canto direito para defender. O Fluminense também ficou com um homem a menos, só que já aos 46 minutos, quando Edcarlos acertou um carrinho por trás e foi expulso.





Fluminense 0 x 0 Vasco

Local: Maracanã

Árbitro: William Marcelo de Souza Nery (RJ)

Assistentes: Ediney Guerreiro Mascarenhas e Ricardo Maurício Ferreira de Almeida

Renda: R$ 694.374,00

Público: 38.539 pagantes / 40.935 presentes

Cartões amarelos: Roger e Darío Conca (Fluminense); Titi, Carlos Alberto, Paulo Sérgio e Tiago (Vasco).

Expulsões: Alex Teixeira (Vasco) aos 4 minutos e Edcarlos aos 46 minutos do 2º tempo.



Fluminense

Fernando Henrique; Wellington Monteiro (Mariano), Edcarlos, Luiz Alberto e Leandro; Fabinho, Diguinho, Darío Conca e Thiago Neves (Tartá); Leandro Amaral (Maicon) e Roger. Técnico: René Simões.



Vasco

Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Nilton, Jéferson (Mateus) e Alex Teixeira; Carlos Alberto (Élton) e Rodrigo Pimpão (Fernandinho). Técnico: Dorival Júnior.



Resultados da rodada



Botafogo 4 x 1 Bangu

Resende 1 x 2 Duque de Caxias

Boa Vista 1 x 1 Mesquita

Volta Redonda 2 x 3 Friburguense

Fluminense 0 x 0 Vasco