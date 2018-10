América perde de 3 a 0 e se obriga a vencer o Corinthians Com a derrota, segue correndo o risco de cair para a Série C, ao ficar com 43 pontos, em 15° lugar.

O Barueri garantiu a última vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem ao vencer o ameaçado América-RN por 3 a 0 neste sábado, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, pela penúltima rodada da Série B. A equipe paulista foi a 63 pontos, na quarta posição, e não pode mais ser alcançada pelo quinto colocado, o Bragantino, que soma 57. O time rubro natalense se obriga a vencer o time misto do Corinthians na última rodada do Brasileiro.



Esta a primeira vez que o Barueri, que foi fundado há apenas sete anos, vai disputar a divisão de elite do futebol nacional. Além do Barueri, estão classificados para a Série A de 2009 o Corinthians, o Avaí e o Santo André.



Já o América-RN, com a derrota, segue correndo o risco de cair para a Série C, ao ficar com 43 pontos, em 15° lugar.



O presidente do Barueri, Walter Sanches, chegou a afirmar durante a semana que dificilmente a sua equipe não iria garantir a vaga já neste sábado. As declarações do mandatário chegaram aos ouvidos do técnico do América-RN, Ruy Scarpino, que prometeu utilizá-las para motivar seus jogadores. Mas não adiantou.



Na última rodada, o Barueri cumpre tabela contra o Juventude-RS, fora de casa, e o América-RN recebe o campeão antecipado Corinthians. Ambos os jogos serão no sábado.



Barueri

René (Márcio); Marcos Pimentel, Ávalos, Leandro Castán e Márcio Careca; Ralf, Leanderson, Everton (Thiago Humberto) e Esley (Franciscatti); Diego Silva e Val Baiano.

Técnico: Márcio Araújo.



América-RN

Fabiano; Daniel (Aloísio), Robson, Adalberto e Vandinho; Alexandre, Elias, Tony, Saulo (Fábio Neves); Cascata e Marcelo Nicácio (Jimmy)

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Arena Barueri, em Barueri - SP

Data: 22/11/2008

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira - RJ (FIFA)



Com informações do UOL Esporte