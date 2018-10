Garibaldi diz que Executivo está extrapolando há muito tempo

"Esse mal-estar já vinha existindo há muito tempo no Legislativo [com o excesso de medidas provisórias encaminhadas pelo Executivo]. Há muito tempo o Executivo está extrapolando, isso é uma coisa séria", desabafou.Garibaldi disse que devolveu a medida provisória "inconstitucional e inoportuna". E negou que a decisão tenha aberto uma crise institucional entre os dois Poderes. "Não está acontecendo uma crise de natureza político-institucional. O que há é o Legislativo que precisa cumprir a sua missão e isso não pode ser objeto de manipulação pelo Executivo e pelo Judiciário", comentou."Fizemos um apelo para que a MP pudesse ser retirada pelo governo e pudesse ser revogada. O governo mandaria uma nova. Foi isso que foi solicitado e o governo não atendeu", completou.O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou recurso na Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão de Garibaldi Alves Filho. A CCJ deve julgar o recurso e encaminhá-lo para apreciação em plenário."Fizemos nossa parte. Vamos agora aguardar a decisão da CCJ e do Plenário. Enquanto isso, não podemos fazer nada. A não ser que surja a possibilidade de um entendimento, que tem de ser amplo", disse.Garibaldi ainda rebateu o comentário feito ontem pelo ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que criticou a decisão e afirmou nunca ter visto uma MP ter sido devolvida. "O Múcio é um homem de muito bom-senso e articulador político do governo. Ele pode ter sido levado pelo aspecto emocional quando recebeu a decisão. Ele sabe que para dar desdobramento à MP não se pode deixar de contar com o Legislativo", disse.