Polícia Federal lança software para apoiar combate ao tráfico de drogas

Será lançado nesta terça-feira (18) o novo sistema de apoio ao Departamento de Polícia Federal (DPF) no controle e fiscalização de produtos químicos. Batizado de Siproquim (Sistema de Controle de Produtos Químicos), o software foi desenvolvido no Brasil e vai apoiar o combate ao tráfico de drogas no país.O ministro da Justiça, Tarso Genro, abre a cerimônia de lançamento, às 9h, no Salão Negro do Ministério da Justiça.O sistema, que vai auxiliar o monitoramento das substâncias que podem ser usadas na fabricação de drogas, cobre toda a cadeia produtiva (fabricantes, transportadoras, empresas que comercializam o produto etc), por meio de cruzamento de dados e identificação de indícios de irregularidades.Todas as empresas que atuam no setor terão que se cadastrar. O sistema vem operando parcialmente desde fevereiro e, a partir deste mês, funcionará integralmente.Até agora, existem cerca de 20 mil empresas ativas no Siproquim. De acordo com a Lei número 10.357 de 2001, produtos químicos passíveis de utilização na produção de cocaína têm que ser controlados e fiscalizados.

* Fonte: Agência Brasil.