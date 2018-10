"A liberação de emendas está devagar", admite Vágner Araújo

Maiara Cruz Vágner Araújo admite morosidade na liberação de emendas coletivas.

Dados apontam que no país, até agora, foram liberadas 22% das emendas. “No ano passado, neste mesmo período esse número já chegava a 45%”, compara.A viagem da governadora Wilma de Faria a Brasília na semana passada “fez parte de um esforço concentrado para conseguir os recursos”. A visita aos ministérios rendeu alguns resultados positivos. “A verba para construção da estrada de Pipa foi liberada após uma audiência com a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, e o ministro do Turismo.”Além desta, o secretário garante que o programa de desenvolvimento territorial, executado pela Emater, é fruto de dinheiro conseguido através de emendas.“Serão construídas escolas de inclusão digital, abatedouros, centros de comercialização, beneficiamentos de leite para pequenos produtores que não têm como comprar uma máquina de resfriamento. E também teve a compra de patrulhas mecanizadas que servem para deixar em cada região uma pronta para fazer pequenos açudes, estradas rurais e etc”.Neste bloco das primeiras emendas coletivas liberadas, também está incluída a construção de um parque ecológico em Mossoró, “que vai melhorar o clima da cidade”.

Balanço

Na opinião de Vágner Araújo, o resultado da reunião com a bancada federal foi satisfatório levando em consideração que todos os anos, das emendas apresentadas pela governadora, cerca de quatro são atendidas. "Em 2009 serão incluídas cinco".O secretário elogiou a postura dos deputados e senadores que abrem espaço para a governadora relacionar as obras que ela considera importantes para o estado."Independente de questão partidária, mesmo com as disputas que tivemos este ano, se reunir para discutir as prioridades para o Rio Grande do Norte é louvável e dá resultado. Às vezes a gente observa que uma emenda poderia ter dado lugar a outra, mas é uma decisão da bancada, ela é soberana".