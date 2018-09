Helicóptero da Força Aérea Brasileira cai e mata três pessoas no Ceará

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira caiu em Icapuí, no interior do Ceará, e matou três pessoas das seis que estavam na aeronave. A aeronave caiu entre Mossoró e Fortaleza. A informação foi da Base Aérea de Natal (Bant).



Informações ainda não confirmadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) dão conta que o helicóptero voava baixo pela região na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte e após alguns minutos uma densa fumaça foi avistada em uma localidade perto de Icapuí.



Em contato com a Base Aérea de Fortaleza, surgiu a informação que o helicóptero integraria o esquadrão de Belém e tinha participado da Operação Cruzeiro do Sul (Cruzex), que aconteceu nos últimos dias, em Natal.



Segundo dados repassados ao Nominuto.com pela Bant, o helicóptero era de Belém (PA) e estava em Natal antes de levantar vôo para um treinamento aéreo. Em estado grave, os sobreviventes foram resgatados pelo helicóptero da Polícia Militar para o Instituto doutor José Frota, em Fortaleza.



