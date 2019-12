Júlia Arruda permanece na oposição até nova orientação da líder do PSB

Elpídio Júnior Júlia Arruda: "Meus eleitores me elegeram para oposição, preciso honrar com este compromisso".

No entanto, a parlamentar reafirmou que segue a orientação da presidente estadual do PSB, a governadora Wilma de Faria. “Ainda não tivemos nenhum encontro, nem orientação sobre apoio a Micarla”, disse ela.Questionada sobre a saída da bancada de oposição para situação caso os laços entre a governadora e a prefeita se consolidem, a vereadora não quis adiantar muita coisa. “Pelo que sei a aproximação de Wilma com Micarla é apenas administrativa. Por isso não posso afirmar se mudaria ou não de posição. O que sei é que meus eleitores me elegeram para oposição, preciso honrar com este compromisso”, ressaltou Júlia Arruda.Sobre a audiência solicitada pelo vereador Júlio Protásio, líder do PSB na Câmara com a Governadora para tentar unir o partido, a parlamentar afirmou que acha importante a iniciativa. “Desde as eleições a presidência da Câmara não tivemos qualquer orientação. Por isso cada um está tomando o rumo que acha correto”, finalizou.Para o vereador Enildo Alves (PSB), a oposição da parlamentar na bancada da Câmara não deve demorar muito, afinal, as chefes do executivo estadual e municipal estão cada vez mais unidas. “Se Júlia diz que segue a Governadora, então logo logo acredito que ela não terá problemas no apoio a prefeita no legislativo”, disse o líder de Micarla na Câmara.