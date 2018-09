Mossoró: PM prende cinco pessoas e retira quatro armas de circulação

No último final de semana, as equipes do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró prenderam cinco pessoas durante o patrulhamento ostensivo realizado na zona rural e urbana da cidade.Ao todo, foram apreendidas quatro armas de fogo e uma motocicleta roubada foi recuperada. Alguns dos suspeitos detidos com armas podem estar envolvidos com assaltos praticados por duplas em motocicletas.A primeira prisão ocorreu por volta das 18h de sexta-feira (14), quando o Grupo Tático de Combate (GTC) da PM de Mossoró fazia o patrulhamento na Rua Sérvulo Marcelino, bairro Liberdade I. O motorista José Valter Clementino de Morais Filho, 22 anos, residente no bairro Belo Horizonte, andava em uma motocicleta tipo Honda Pop, de cor preta e placa NNN-4047, Mossoró. Com ele, os PMs apreenderam dois revólveres.O jovem foi detido e conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, no bairro Alto de São Manoel, onde foi autuado por porte ilegal de armas. A parte de hoje, ele deverá começar a ser investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR), sob suspeita de participação em vários assaltos praticados por duplas de motoqueiros. A moto que ele usava é semelhante à que várias vítimas vêm denunciando.Às 23h30 da sexta-feira, dois adolescentes foram abordados na Avenida Prudente de Morais, Centro. Eles andavam em uma bicicleta e estavam armados com um revólver calibre 38. Cerca de uma hora depois, a terceira arma foi apreendida pelo Grupo Especializado em Táticas de Abordagem contra Motocicletas (GETAM). Manoel Alexandre da Silva, morador do Sítio Muluguzinho, foi preso na terceira etapa do Conjunto Vingt Rosado.Na manhã de sábado, o desempregado Cícero Ferreira de Oliveira, 27 anos, foi preso após tentar furtar uma casa e o hotel Terra do Sal, ambos localizados no bairro Abolição III. Depois da prisão, os PMs descobriram que ele era fugitivo do Complexo Penal Agrícola Doutor Mário Negócios. Depois de ser autuado pela tentativa de furto, o preso foi reconduzido diretamente para o presídio, onde deve retornar para o regime fechado.No domingo, por volta 7h, uma motocicleta tipo Honda Titan de cor vermelha e placa MZF-1085, RN, foi localizada na Rua Presidente Vargas, bairro Walfredo Gurgel. O veículo havia sido roubado na noite anterior e foi entregue na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde posteriormente foi devolvida ao seu proprietário. Os ladrões, porém, conseguiram fugir antes da chegada dos policiais militares e não foram identificados.

* Fonte: PM de Mossoró.