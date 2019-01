FestNatal apresenta Mostra Competitiva a partir desta segunda-feira

Divulgação Cena do filme "Noel - Poeta da Vila"

O melhor filme, escolhido pelo Júri Oficial, receberá o Troféu BNB de Cinema e prêmio no valor de R$ 10 mil do Banco do Nordeste.Receberão o Troféu Estrela do Mar e diploma de premiação os selecionados nas categorias de melhor filme, diretor, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro original, roteiro adaptado, fotografia, trilha musical, montagem, direção de arte, figurino e produção; além das premiações de revelação masculina e feminina e de ator e atriz infanto-juvenil.A mesa julgadora será composta por Iaperi Araújo, Arnóbio Fernandes, Carlos Tourinho, Newton Ramalho, Rejane Cardoso e Alex de Souza, editor doA cerimônia de premiação será realizada no dia 15 de dezembro, às 21h e ainda não tem lugar definido.Segunda-feira (8)Sessões: 16h50, 18h25, 20hDireção: Glauber Filho e Joe PimentelElenco: Carlos Vereza, Cláudio Raposo, Juliana Carvalho, Mirelle Freitas, Lúcio Mauro.Duração: 75 min / Gênero: DramaClassificação indicativa: LivreO filme acompanha a vida do médico Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres. A narrativa tem início na infância do personagem, no sertão nordestino. Aos 18 anos, o protagonista inicia no Rio de Janeiro seus estudos de Medicina. Lá, elege-se vereador e deputado em várias legislaturas e defende as idéias abolicionistas. Mas ele acaba tendo mais reconhecimento pelo trabalho anônimo realizado em prol dos desfavorecidos.Terça-feira (9)Sessões: 16h30, 18h15, 20hDireção: Bruno SafadiElenco: Djin Sganzerla, Gustavo Falcão, Carlo Mossy, Nildo Parente, Maria GladysDuração: 85 min / Gênero: DramaClassificação indicativa: 12 AnosRetrata o movimento do tempo sobre a vida da jovem Dindi. Dona de uma quitanda à beira da falência no Rio de Janeiro, Dindi luta por sua sobrevivência enquanto é perseguida por um agiota e um estranho homem.Quarta-feira (10)Sessões: 14h50, 17h25, 20hDireção: Guilherme de Almeida PradoElenco: Maitê Proença, Carolina Dieckman, Eriberto Leão, Christiane Torloni, Nuno Leal Maia, Carmo Della Vechia, Oscar MagriniDuração: 105 min / Gênero: DramaClassificação indicativa: 16 anos: Ao entrevistar uma cantora, um jornalista descobre que ela é filha de uma famosa cantora do passado, que desapareceu misteriosamente.Quinta-feira (11)Sessões: 16h20, 18h10, 20hDireção: Silvio CoutinhoElenco: Kayky Brito, Imara Reis, Alexandre Piccini, Lea Garcia, Analu Silveira.Duração: 90 minGênero: Drama / Classificação indicativa: 14 anosA trama se passa no ano de 1910, quinze anos após o suicídio de um jovem num vilarejo do interior do Brasil. Os moradores da região são surpreendidos pela chegada de um médico recém-formado e sua impressionante semelhança física com o morto. A partir de então se estabelece o conflito, pois todos buscam no presente respostas sepultadas no passado do suicida.Sexta-feira (12)Sessões: 16h20, 18h10, 20hDireção: Rosemberg CariryElenco: Rodger de Rogério, Myrlla Muniz, José Ramalho, Luiz Carlos Salatiel.Duração: 90 min / Gênero: DramaClassificação indicativa: LivreO Cine Tapuia traz uma reflexão sobre a cultura do povo cearense a partir de fatos históricos, com referências na dramaturgia de José de Alencar e na legendária figura do Cego Aderaldo, que no filme transforma-se no Cego Araquém, o pai de Iracema.Sábado (13)Sessões: 16h, 18h, 20hDireção: Ricardo Van SteenElenco: Rafael Raposo, Camila Pitanga, Paulo César Pereio, Roberta Rodrigues, Flávio Bauraqui.Duração: 100 min / Gênero: DramaClassificação indicativa: 10 anosFilme conta a história de Noel Rosa, um dos maiores compositores da música popular brasileira, que trocou a faculdade de Medicina pelo samba e pela boemia carioca na década de 20.Domingo (14)Sessões: 15h, 17h30, 20hDireção: Walter Lima Jr.Elenco: Rodrigo Santoro, Claudia Abreu, Selton Melo, Alessandra Negrini, Ângelo Paes Leme, Air Oliveira, André Moraes, Genézio de Barros.Duração: 129 min / Gênero: Comédia românticaClassificação indicativa: 12 anosNos anos 60, cinco amigos formam a banda Rio Bossa Cinco. Eles buscam o sucesso e sonham tocar no Carnegie Hall. Assim, vão para Manhattam e, lá, encontram uma musa, filha de uma brasileira com um americano, que volta com eles ao Brasil e se junta ao grupo. O filme é pontuado pelo movimento musical da Bossa Nova e pelo momento político no Brasil.