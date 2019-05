Leão lidera lista de mascotes da Copa São Paulo O ABC de Natal tem como mascote o elefante, escolha relacionada ao formato do mapa do Rio Grande do Norte

Leões, galos, tigres, águias, jacarés e touros. Quase 30 mascotes dos 88 que representam os clubes inscritos na 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior estão entre os imponentes animais. Mais do que símbolos, os animais escolhidos, muitas vezes, estão relacionados a significados históricos de religiões, ambientes, épocas e até mesmo lendas.



Desde a antiguidade, existem rituais onde os homens e animais se faziam presentes, com o intuito de evocar determinadas virtudes ou características. Hoje, encontramos os mais diferentes animais em nosso dia a dia, tanto em atividades relacionadas ao misticismo, como astrologia e tarô, quanto em peças publicitárias e logomarcas.



O leão, rei da selva – e da lista de mascotes, com sete clubes –, por exemplo, está ligado à idéia de poder, força, majestade, nobreza, coragem, liderança, segurança, autoconfiança, entre outros. Entre os times representados pelo felino estão três paulistas – Mirassol, Portuguesa de Desportos e União Barbarense –, o catarinense Avaí (SC), o cearense Fortaleza (CE), o amazonense Nacional (AM) e o baiano Vitória (BA), o mais famoso leão nacional.



O mascote baiano, apelidado de Lelê Leão, virou o porta-voz das causas sociais do clube, realizando visitas a instituições de ensino e saúde, além de ser o símbolo do projeto “Leãozinho vai ao Estádio”, desenvolvido com o objetivo de atrair jovens torcedores para as partidas do clube.



Já o vice-líder do grupo dos mascotes, o galo, representante de seis clubes da Copinha, está associado mais a episódios regionais do que a simbologias históricas. Os três clubes de São Paulo que adotam a ave como símbolo oficial – Atlético Sorocaba, Paulista e Rio Claro – representam cidades do interior do estado, onde os galos das fazendas ainda acordam os moradores com seu canto matinal.



Já o mais famoso galo do futebol nacional tem uma história um pouco diferente. O Clube Atlético Mineiro (MG) definiu seu mascote na década de 1930, quando rinhas com estes animais ainda não eram ilegais. Nesta época, um galo carijó ficou famoso por ser forte e vingador, vencendo todos os seus adversários, e o clube se identificou com a história, adotando o animal como símbolo de sua torcida.



Em terceiro lugar na lista dos mais queridos mascotes da Copinha aparece o tigre, animal tradicionalmente conhecido pela aproximação lenta e preparação cuidadosa para aproveitar as oportunidades certas, surpreendendo seus adversários. Foi com este espírito que o Marília, time do interior de São Paulo, adotou seu famoso felino.



Além dele, outros dois clubes paulistas, Rio Branco e São Bernardo, e o paraibano Centro Esportivo (PB) também escolheram o animal. Um tigre que ficou famoso durante a última temporada do Campeonato Brasileiro da Série B foi o do Vila Nova (GO), que assemelha-se a um famoso personagem de campanha publicitária.



Na quarta colocação, dois ávidos caçadores aparecem empatados, representando quatro clubes cada um: a águia e o jacaré. Três clubes paulistas utilizam a águia como seu mascote: Campinas, São Carlos e São José. Na mitologia, a águia é um animal de poder, utilizado em cultos de diversas religiões, como o xamanismo, por exemplo. Além da força e da altivez, a ave também simboliza a iluminação, a visão interior, a coragem e a elevação a grandes alturas.



A história mais interessante dos clubes paulistas talvez seja a do Campinas, time homônimo da cidade, que teve parte de sua população dizimada pela Febre Amarela no final do Século 19. Por isso, a bandeira do município tem como símbolo a fênix, que renasce das próprias cinzas. Mas em vez da ave mitológica, o clube adotou a águia, pelo seu porte real. Assim como o Campinas, o Juventus (AC) também apresenta o animal no escudo da equipe, simbolizando a garra e a determinação de seus atletas.



Já o jacaré, representante dos paulistas Rio Preto e Jacareí, além do Atlético Rondoniense (RO) e do Brasiliense (DF) simboliza a paciência e o instinto de sobrevivência. Além disso, o couro da carapaça do animal representa a força e a resistência dos atletas dos clubes. Ambos os clubes de São Paulo que adotam o animal como mascote são de cidades cortadas por rios. O Rio Preto, que dá nome ao clube e à cidade e as lagoas da cidade de Jacareí – do tupi-guarani, “Care-ig” ou “Rio dos Jacarés” – são moradia dos animais, que podem ser vistos se alimentando ou tomando sol pelos moradores locais.



Na quinta posição da lista, o touro é o grande representante do mundo animal. Além do paulista Sertãozinho, o grande e forte mamífero é o mascote também do baiano Fluminense de Feira de Santana (BA) e do único representante do Tocantins na competição, Araguaína (TO). Além do poder e da potência, o animal simboliza também a liderança e a proteção.



Fazendo uma comparação com as populares touradas espanholas, o clube baiano escolheu o animal para simbolizar o “olé”, que pretende dar em todos os seus rivais. Já a história do clube paulista é um pouco diferente. O mascote surgiu de uma comparação com os animais que invadiam os campos de cana das fazendas de Sertãozinho e porque o clube era o principal rival do Barretos, conhecido como o Touro do Vale.



Ainda na quinta posição, empatada com os touros, aparece uma figura pouco convencional para o futebol, a locomotiva. A simpática mascote representa dois clubes de São Paulo, Ferroviária e Noroeste, além do Trem Desportivo (AP), único representante do Amapá na competição. A mais tradicional locomotiva do futebol paulista é a da Ferroviária de Araraquara, equipe criada por iniciativa dos funcionários da Estrada de Ferro Araraquarense, em 1941. Assim como previa a mascote, o clube projetou-se em alta velocidade na elite do futebol paulista. A história é bastante semelhante a da mascote do Noroeste, a locomotiva vermelha. O clube, criado por funcionários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, conquistou, em 2005, o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, no qual também disparou à frente de seus adversários.



Mas o mais original dos mascotes desta 40ª Copa São Paulo não se assemelha em nada aos outros membros da lista. A Sociedade Esportiva Ypiranga, de Santa Cruz do Capibaribe, no Estado de Pernambuco, adotou como sua mascote uma máquina de costura. A história da escolha do utensílio, entretanto, é mais lógica do que parece: trata-se de uma homenagem à principal atividade sócio-econômica da cidade, conhecida como importante pólo têxtil do nordeste brasileiro.



A curiosa mascote aparece até mesmo no escudo do clube, que já participou de competições importantes como o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série C.



Em meio a tantas histórias, apenas quatro clubes não possuem seus mascotes: Jaguaré, Rio Bananal – ambos do Espírito Santo -, Desportivo Brasil e Paulínia. Mas este último promete lançar um simpático representante de sua torcida já em sua estréia na Copa São Paulo de 2009. De acordo com o presidente do clube, a personagem será uma surpresa para todos os torcedores e deverá ter seu nome decidido em uma campanha do clube. Agora basta torcer para que as outras três equipes do sudeste aprovem a iniciativa e adotem também seus representantes.



Confira abaixo a lista com os 88 clubes e mascotes inscritos na Copinha em 2009:







ABC Futebol Clube (RN) - Elefante



América Futebol Clube (MG) - Coelho



América Futebol Clube - Diabo



Araguaína Futebol e Regatas (TO) - Touro



Associação Atlética Flamengo - Corvo



Associação Atlética Ponte Preta - Macaca



Associação Desportiva São Caetano - Azulão



Associação Jaguaré Esporte Clube (ES) - Não tem



Associação Portuguesa de Desportos - Leão



Atlético Clube Juventus (AC) - Águia



Avaí Futebol Clube (SC) - Leão



Baré Esporte Clube (RR) - Índio



Botafogo Futebol Clube - Pantera



Brasiliense Futebol Clube (DF) - Jacaré



Campinas Futebol Clube - Águia



Castanhal Esporte Clube (PA) - Japim



Ceará Sporting Club (CE) - Vovô



Centro Sportivo Paraibano (PB) - Tigre



Club Sportivo Sergipe (SE) - Diabo



Clube Atlético do Porto (PE) - Gavião



Clube Atlético Juventus Moleque - Travesso



Clube Atlético Lemense - Onça Azul



Clube Atlético Mineiro (MG) - Galo



Clube Atlético Paranaense (PR) - Furacão



Clube Atlético Rondoniense (RO) - Jacaré



Clube Atlético Sorocaba - Galo



Clube Atlético Taboão da Serra - Cachorro



Clube de Regatas Brasil (AL) - Galo



Clube de Regatas Flamengo (RJ) - Urubu



Clube de Regatas Vasco da Gama (RJ) - Português



Clube Esportivo Nova Esperança (MS) - Pégaso



Coritiba Foot-Ball Club (PR) - Vovô



Cruzeiro Esporte Clube (MG) - Raposa



Cuiabá Esporte Clube (MT) - Peixe Dourado



Democrata Futebol Clube (MG) - Pantera



Desportivo Brasil Participações Ltda - Não tem



Esporte Clube Bahia S/A (BA) - Super-Homem



Esporte Clube Flamengo (PI) - Urubu



Esporte Clube Juventude (RS) - Papagaio



Esporte Clube Noroeste - Locomotiva



Esporte Clube Primavera - Fantasma



Esporte Clube Santo André - Ramalhão



Esporte Clube São José (RS) - São José



Esporte Clube Taubaté - Burro



Ferroviária Futebol S/A - Locomotiva



Figueirense Futebol Clube (SC) - Árvore



Fluminense de Feira Futebol Clube (BA) - Touro



Fluminense Football Club (RJ) - Cartola



Força Esporte Clube - Operário



Fortaleza Esporte Clube (CE) - Leão



Goiás Esporte Clube (GO) - Periquito



Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS) - Mosqueteiro



Grêmio Recreativo Barueri - Abelha



Guarani Futebol Clube - Índio



Jacareí Atlético Clube - Jacaré



Londrina Esporte Clube (PR) - Tubarão



Maranhão Atlético Clube (MA) - Bode



Marília Atlético Clube - Tigre



Mirassol Futebol Club - Leão



Misto Esporte Clube (MS) - Carcará



Mogi Mirim Esporte Clube - Sapo



Nacional Atlético Clube - Ferroviário



Nacional Futebol Clube (AM) - Leão



Pão de Açúcar Esporte Clube - Bola



Paraná Clube (PR) - Azulão



Paulínia Futebol Clube - Será lançado na Copinha



Paulista Futebol Clube Ltda - Galo



Rio Bananal Futebol Clube (ES) - Não tem



Rio Branco Esporte Clube - Tigre



Rio Claro Futebol Clube Galo



Rio Preto Esporte Clube - Jacaré



Santos Futebol Clube - Baleia



São Bernardo Futebol Clube Ltda - Tigre



São Carlos Futebol Ltda - Águia



São José Esporte Clube - Águia



São Paulo Futebol Clube - São Paulo



Sertãozinho Futebol Clube - Touro



Social Esportivo Vitória - SEV Hortolândia - Lobo



Sociedade Esportiva Palmeiras - Periquito



Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube (PE) - Máquina de Costura



Sport Club Corinthians Paulista - Mosqueteiro



Sport Club Internacional (RS) - Colorado



Trem Desportivo Clube (AP) - Locomotiva



União Agrícola Barbarense Futebol Clube - Leão



União Esporte Clube (MT) - Galo



União São João Esporte Clube - Arara



Vila Nova Futebol Clube (GO) - Tigre



Vitória S/A (BA) - Leão





