Mulheres são detidas em Alcaçuz com celulares e droga escondidos nas partes íntimas De acordo com o diretor da unidade prisional, Ailson Dantas, fato aconteceu durante a revista feita antes da visita aos apenados.

Três mulheres foram detidas no final da manhã deste sábado (6) na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, quando tentavam entrar com drogas e celulares dentro do ânus.



O diretor da unidade prisional, Ailson Dantas, informou que Roseane Queiroz estava 125 gramas de maconha enquanto Maria Aparecida da Silva e Rosemary dos Santos estavam com um aparelho de telefone celular cada.



A descoberta aconteceu durante a revista feita às 11 horas, que antecede a visita aos apenados.