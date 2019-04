Potiguar de Mossoró disputa amistoso no Ceará A partida será realizada contra o Horizonte, time cearense que disputa a primeira divisão do estadual.

Logo mais às 19h40, o Potiguar de Mossoró continua a fase de preparação visando o Campeonato Estadual de 2009. Depois da vitória contra a seleção de Apodi por 6 a 0 no último sábado (20), o clube enfrenta o Horizonte, time que disputa a primeira divisão do Estadual Cearense.



O presidente do Potiguar Stênio Max, confirmou o jogo de volta, mas ainda sem data definida. Somente após a verificação de situação do Estádio Nogueirão, que está em reforma, é que será confirmado o segundo jogo. Até o momento a data está mantida para o dia 27.



Stênio falou da fase de preparação que segue forte para a conquista do título de 2009. “Estamos há mais de 30 dias com uma grande parte do clube treinando junta. Quando o Estadual começar, estaremos há mais de 60 dias em treinamento. Até o momento estamos com cerca de 80 % da preparação física e tática para o campeonato e buscaremos o título este ano”, avisou.



O presidente falou ainda que a idéia para 2009 é trabalhar com jogadores jovens, escolhidos através de “peneirões” realizados pelo interior do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. “Queremos que no próximo ano o grupo possa se manter só, sem precisar que apenas nós injetemos dinheiro”, concluiu.