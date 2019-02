Walter Alves trabalha para aprovação de projeto que devolve parte do ICMS à população

Gabriela Barreto Walter Alves lança site do mandato parlamentar.

Após viagens a estados onde a proposta já é lei, o vereador comparou a mentalidade das pessoas que já convivem com a possibilidade de se beneficiar com a nota fiscal. “Em São Paulo, onde essa lei já vigora, todas as pessoas pagam suas contas e pedem a nota, porque elas mesmas são beneficiadas. Isso, além de ajudar a quem paga o imposto, ajuda no aumento da arrecadação do estado”, explicou.Na proposta de Walter Alves, o cidadão que pagar, por exemplo, R$ 100 em algum restaurante, poderá receber em conta até R$ 5,10, já que o ICMS corresponde a R$ 17 do valor da compra. “Essa contribuição se torna possível através do repasse de até 30% do ICMS efetivamente recolhido ao cidadão consumidor, reforçando seu orçamento doméstico. Trata-se, portanto, de uma medida promovedora de justiça fiscal e social”, diz o parlamentar.A proposta da Poupança Fiscal, ainda de acordo com o deputado Walter Alves, não rivaliza com outras propostas já em vigor, como o Cidadão Nota 10 e o Cidadão Sem Fome. “Ele é, na verdade, um programa complementar, que reforça ainda mais os objetivos almejados pelos outros projetos”, explica.O projeto de lei ainda tramita na Assembléia Legislativa e o deputado Walter Alves pretende articular junto aos demais parlamentares para a aprovação da proposta já no início do ano que vem.

Site

Na tarde desta terça-feira (9), o deputado Walter Alves reuniu a imprensa em um almoço para o lançamento de um informativo e do site que relata sua atuação como deputado. Na página, que acaba de entrar no ar, são disponibilizados links que expõem todo o trabalho do parlamentar, como os projetos de lei apresentados e aprovados e os pronunciamentos feitos em plenário.