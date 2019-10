Feira Internacional de Turismo movimenta setor Evento, que reúne empresas do turismo em todo mundo, acontece em Madri até o próximo domingo (1).

A crise financeira tem abalado todos os setores da economia do Brasil e do mundo. Na tentativa de promover o Rio Grande do Norte, a Empresa Potiguar de Promoções Turísticas – Emprotur está negociando ações nos países da Europa para esse ano.



Durante a Feira Internacional de Turismo – Fitur, o presidente da Emprotur, Armando José conversou com operadores e empresas aéreas para viabilizar vôos para o estado.

"Temos buscado alternativas junto aos operadores e empresas aéreas a fim de aquecer o fluxo turístico para o RN", diz.



As reuniões aconteceram com a Globália Corporação Empresarial e a parceria deve ser discutida entre os estados na próxima semana e até o final do mês, apresentada à operadora.



Além da Globália, a Emprotur esteve reunida com a diretoria da TAP Espanha para traçar ações a serem desenvolvidas a partir do mês de abril, em Madri, Barcelona, Sevilha e Bilbao, apresentando o Rio Grande do Norte a essas cidades. Vai enfatizar os países da Europa, divulgação de outros países.