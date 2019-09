Brasil crescerá acima da média mundial em 2009, prevê FMI Relatório estima que a economia mundial tenha um crescimento de 0, 5% em 2009.

Brasília - A economia brasileira terá, em 2009, um desempenho melhor que o restante do mundo e pode crescer 1,8%. Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado nesta quarta-feira (28), espera que a economia mundial tenha um crescimento de apenas 0,5% em 2009, o pior desempenho desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.



A projeção anterior do FMI era de um aumento de 1,75% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. As grandes economias (Estados Unidos, União Européia, Japão) estão puxando os números negativos e devem ter uma recessão de 2% neste ano. Segundo o FMI, apenas em 2010 haverá uma recuperação econômica, com o mundo crescendo a 3% e o Brasil, a 3,5%.



A economias emergentes devem recuar de um crescimento de 6,25%, em 2008, para 3,25% neste ano. As principais causas são a queda do volume de financiamento externo e a redução dos preços de commodities (soja, minério de ferro).