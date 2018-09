Parceria entre a Caixa e Prefeitura viabiliza reformas das praças de esporte

Camilla Kateb Prefeito Carlos Eduardo na assinatura de convênio para obras no Machadinho e Machadão

O Machadão será pintado externamente e ganhará quatro torres de iluminação, dois placares eletrônicos. Já no Machadinho, será colocada uma nova cobertura, praticamente um novo teto, para sanar os antigos problemas de goteiras na quadra do ginásio.O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, presente à solenidade, lamentou não poder concluir as obras em sua gestão. “Entregarei a Prefeitura sabendo que minha gestão fez muita coisa na área do esporte. Gostaria de estar presente na entrega destas obras pelas quais mais lutei”, declarou.O prefeito ainda informou que no dia 13 de dezembro novos equipamentos serão entregues para a conclusão das obras do ginásio poliesportivo Nélio Dias, na zona Norte. “Será um dos maiores ginásios no Nordeste. Estamos valorizando aquela área, onde terá uma infra-estrutura na área esportiva, levando o nome de Nélio Dias”.Ainda nesta quinta-feira, às 16h, o prefeito Carlos Eduardo e o secretário Ney Dias visitam as obras do ginásio poliesportivo da zona Norte.