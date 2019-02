Mulheres são presas com drogas dentro do corpo na penitenciária de Alcaçuz Elas iam para a visita íntima quando foram flagradas com maconha e Ecstasy dentro do ânus. As duas foram encaminhadas até a delegacia de Nísia Floresta para serem autuadas.

Duas mulheres tentam entrar em Alcaçuz com drogas dentro do corpo e são presas

Diretor da Penitenciária informou que elas iam para a visita íntima, mas durante a revista foi encontrado maconha e ecstasy.



Renata Raiane e Marcela Pereira, ambas com 19 anos, foram detidas na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, quando tentavam entrar na manhã desta quarta-feira (10) transportando drogas - cerca de 50 gramas de maconha e vários comprimidos de Ecstasy - introduzidas no ânus.



O diretor da penitenciária, Ailson Dantas, informou que as duas mulheres chegaram para a visita íntima, que é realizada às quartas-feiras. No momento da revista feita antes da entrada, por volta das 11h, elas foram barradas e os agentes penitenciários encontraram a droga escondida dentro do corpo das mulheres. "A Renata ia visitar o Alan Silva de Oliveira enquanto a Marcela visitaria o Tiago Roberto da Silva", disse.



Ele informou que as duas foram detidas e encaminhadas à delegacia de Nísia Floresta onde foram autuadas em flagrante. No último sábado (6), outras três mulheres foram detidas com drogas e celulares dentro do ânus.