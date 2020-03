Seleção Brasileira de Beach Soccer terá dois potiguares Além do atacante André, o goleiro Alessandro "Geléia" foi convocado à Copa Latina

Dois potiguares vão integrar a Seleção Brasileira de Beach Soccer - ou futebol de areia, a critério - para a Copa Latina: o goleiro Alessandro "Geléia" (que ultimamente estava em uma competição no Espírito Santo) e o atacante André foram convocados pelo técnico Alexandre Soares.



Soares optou por manter o mais possível a base. Neste caso, além da estreia de Alessandro, o Brasil ainda vai contar com a primeira participação do carioca Fred. De quebra, o capixaba Camilo e o baiano Souza voltam ao time.



A Copa Latina terá lugar na localidade de Rio Quente (GO), de 27 de fevereiro a 1º de março próximos, e além dos anfitriões brasileiros estarão presnetes as seleções do Uruguai, da Argentina e do Chile.



Depois da Copa Latina, o Brasil segue treinando firme na praia de Copacabana (Rio de Janeiro, RJ) visando as Eliminatórias Conmebol, de 11 a 15 de março em Montevidéu (Uruguai) - evento que, além do Brasil e do time da casa, conta com as seleções da Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Venezuela e Equador.





Os convocados



Goleiros - Mão (ES) e Alessandro "Geléia" (RN)

Defensores - Bueno (RJ), Daniel (RJ), Buru (ES), Souza (BA) e Camilo (ES)

Atacantes - Benjamin (RJ), Fred (RJ), André (RN), Sidney (RJ) e Bruno Malias (ES)

Comissão técnica:

Técnico - Alexandre Soares

Preparador Físico - Luiz Escobar

Médico - Fernando Raduan