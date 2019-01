Carnatal 2008: ambulantes reclamam de baixos lucros Vendedores de cerveja dizem que lucros vendas diminuíram com relação ao ano passado.

Os lucros com as vendas do período de Carnatal não têm agradado todos os vendedores ambulantes que trabalham no local. De acordo com comerciantes que têm o costume de aproveitar a micareta para conseguir uma renda extra, o evento já foi mais lucrativo para os trabalhadores.



Com camarotes e alguns blocos que disponibilizam bebida gratuitamente aos foliões, os vendedores viram o número de consumidores diminuir. De acordo com Vitoriano dos Santos, que trabalha pela segunda vez como ambulante no Carnatal, nem sempre é vantagem investir para trabalhar fora das cordas.



Classificando-se como um “autônomo terceirizado”, Vitoriano diz que, por ser desempregado, não têm capital para investir na compra do material necessário para levar ao Carnatal e, por isso, trabalha para uma outra pessoa que é o proprietário da caixa térmica utilizada para o trabalho. “Sou eu e mais três que trabalhamos para a mesma pessoa. De quinta para cá (sábado, 6), a gente tira de R$ 20 a R$ 30 de lucro”, informou.



Já a comerciante Cláudia Maria, que também trabalha durante o Carnatal, diz que a situação é complicada para todos os que vêm trabalhando como vendedores autônomos. Segundo a comerciante, que trabalha em uma caixa separada da do marido, afirma que os próprios blocos complicam as vendas dos ambulantes.



“Se eles têm cerveja no bloco, é muito difícil comprarem a nós. Mas eu preciso trabalhar porque tenho três filhos para criar”, explicou, afirmando que apurou R$ 60 na quinta-feira (4), R$ 110 na sexta-feira (5) e que o sábado (6), que ainda não tinha fechado a conta, deveria ser no mesmo nível da sexta.