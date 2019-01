Auxiliar de marceneiro é morto em Macaíba Elton Ferreira voltava de uma festa com um amigo quando foi assassinado com cinco tiros por dois homens. Ele era natural de Recife e morava em Macaíba há alguns meses.

o auxiliar de marceneiro Elton Ferreira da Silva, 24, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (7) quando retornava de uma festa, em Macaíba.



O delegado Adson Kepler Maia, que estava à frente da Delegacia de Plantão da zona Sul, disse que a vítima estava em uma festa quando resolveu ir embora junto com um amigo. “Isso foi entre 3 e 4 horas da madrugada”, informou.



No caminho da volta, Elton e o amigo foram surpreendidos por dois homens que vinham em sentido contrário ao deles. “A dupla passou pelo amigo e um dos homens disse: ‘é esse aqui mesmo’ e começou a atirar contra o Elton”, contou.



Elton, que era natural de Recife (PE) e morava em Macaíba há alguns meses, foi atingido por cinco tiros. A maioria na região do tórax e morreu no local.



O delegado informou que a única testemunha do fato é o amigo da vítima, que será ouvido em depoimento na delegacia de Macaíba, responsável pela investigação do crime.