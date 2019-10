Agnelo Alves: "Carlos Eduardo não tem vez no PSB"

Fotos: Vlademir Alexandre Agnelo Alves: "No PSB, ou é Wilma, ou então caia fora. No PMDB, ou é Alves ou então sai"

O prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido), garante: não tentou, nem está tentando articular um posto de comando para o PV no Rio Grande do Norte, como foi noticiado nos últimos dias. Da mesma forma, assegura que não tem conhecimento se o filho, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PSB), estaria trabalhando nesse sentido, também conforme ventilado pela imprensa.

Sobre a situação partidária de Carlos Eduardo a opinião de Agnelo é de que o prefeito de Natal "não tem vez" no seu atual partido, o PSB, nem em nenhuma outra legenda. O prefeito parnamirinense explica que, no Rio Grande do Norte, as lideranças partidárias não permitem que um correligionário se projete politicamente "além do umbigo" delas.

Mesmo sem se estender no tema, Agnelo Alves dá a entender que o filho pode procurar uma nova opção partidária se tiver as "portas fechadas" para um projeto político futuro. "O futuro de Carlos Eduardo está ligado à administração que ele faz ", justifica Agnelo, que falou também sobre outros temas políticos para o portal Nominuto.com .

Esta é a primeira parte da entrevista com o prefeito de Parnamrim. A segunda será disponibilizada para os leitores neste sábado.

Nominuto — É verdade que o senhor tem a intenção de comandar o PV no Estado, de maneira direta ou mesmo através de um aliado?

Agnelo Alves — Não. Eu não tive nenhum contato com quem quer que seja. Eu tenho pelo (ex) presidente (

José

) Sarney um grande respeito, tenho uma amizade pessoal que muito me honra, mas não tive o menor contato com ele, nem com o filho dele (

deputado federal Sarney Filho, pelo PV/MA

), de quem sou também amigo, graças a Deus. Aqui, com o Rivaldo Fernandes (

presidente de honra do PV/RN

), faz uns cinco ou seis anos que eu não converso política. Eu o vejo e digo "ô, Rivaldo, como vai?". Tenho um grande apreço por ele, é um lutador, um crente, um ideólogo, mas eu não tive contato nenhum com ele. Eu não sei de onde surgiu essa história. Pode até ter sido a título de sugestão, quem sabe? Mas até agora, não.

NM — A que o senhor atribui, então, esses rumores?

AA — Não sei. Isso pode ser das chamadas "combustões espontâneas". Agora, quem sabe se não é uma sugestão boa?

NM — O senhor disse que não teve contato, mas alguém do PV, de alguma forma, o sondou nesse aspecto?

AA — Não, não, não. Nem direta nem indiretamente. Esse assunto eu leio no jornal e penso: "que curioso"!

NM — E com relação ao prefeito Carlos Eduardo, o senhor tem conhecimento se ele teria esse interesse em comandar o PV?

AA — Não sei. Ele nunca me falou, e eu também nunca falei com ele sobre esse assunto. Não foi sequer cogitado entre nós dois. Quando conversamos, conversamos sobre tudo e sobre todos, menos sobre esse assunto, que nunca foi cogitado.

NM — Tirando a questão do PV, o senhor tem conversado muito com ele sobre política?

AA — Tenho. Não posso deixar de conversar. Converso sobre administração, sobre problemas na família, sobre problemas pessoais e, evidentemente, sobre todos os outros assuntos, inclusive política.

NM — Que assuntos têm pautado as conversas políticas entre vocês?

AA — Tudo nos leva a pontos comuns. Sobre sucessão municipal, só vamos falar, eu em Parnamirim e ele em Natal, em 2008. É um pensamento comum e que estamos levando a sério.

NM — Qual a sua opinião sobre a situação do prefeito Carlos Eduardo no PSB? É sabido que há um mal-estar no partido de parte a parte, mesmo ele tendo sido reconduzido nesta semana à presidência do diretório municipal.

AA — Sempre houve esse mal-estar.

NM — Pois é. Mas nos últimos anos esse mal estar tem se intensificado. O que o senhor pensa a respeito disso?

NM — Diante disso, o senhor prevê problemas para o prefeito Carlos Eduardo no PSB? NM — Diante disso, o senhor prevê problemas para o prefeito Carlos Eduardo no PSB?

AA — É como no PMDB: ou é Alves, ou então sai. No PSB, ou é Wilma, ou então caia fora. E quem está ao lado de Wilma não admite ninguém mais não ser. Quem está do lado do PMDB, ou é Alves ou então não cria lideranças para ela porque sai. Você não vê nenhuma liderança nova do PSB, do PMDB, nem do Democratas - ou é José Agripino ou cai fora. Não ensejam muita coisa a não ser plantinhas pequenininhas. Se crescer, passam a navalha e cortam.AA — Não tem vez. Não é só que ele compartilhe ou deixe de compartilhar, é que cresça. Você não pode crescer além do umbigo, tem que ficar por ali, na faixa do umbigo. Quem é que, dentro do PSB de Wilma, fala de igual para igual com ela? Aí, fica difícil. É da mesma forma no PMDB. Quem é que fala de igual para igual com Henrique e com Garibaldi? Você chegar além do umbigo, já corre risco. No Democratas, a mesma coisa. Quem é que vai falar com José Agripino além do umbigo? É porque os partidos não são partidos. Os partidos são as pessoas. Você não pode imaginar o PT sem o controle da deputada Fátima Bezerra e do deputado Fernando Mineiro. Não pode imaginar o Democratas sem o controle do senador José Agripino. Nem o PMDB sem o controle dos Alves e o PSB, sem o de Wilma.

NM — Mas não é natural que todo partido tenha suas lideranças?

AA — Não, não é natural, nem é por causa da liderança, mas do controle partidário. O secretário é fulano de tal dos anzóis pereira, que é primo, o vice-presidente é ciclano de tal, que é tio... Quer dizer, não há democracia. A eleição não se faz democraticamente, se faz cartorialmente, em que se faz uma reunião e depois manda pegar as assinaturas de casa em casa. Isso acontece rigorosamente em todos os partidos. O único que faz algo um pouco diferente é o PT, onde há congresso e aquelas coisas todas, mas que também, na hora do frigir de ovos, tem a mão de ferro. É uma realidade que virá com a prática da democracia, depois de algum tempo. Vou dar o exemplo do PMN. Confesso que pensei que a sigla era "Partido Municipalista Nacional". Aí me disseram que não é, que é Partido da Mobilização Nacional. Respondi: "Ah, é? Então deve ser por isso que se mobilizou todo para ir para o PP". Então, não tenho mais o que pensar em nada, né?

NM — Neste caso, o senhor acredita em um futuro para Carlos Eduardo dentro do PSB? Ou o caminho natural seria ele procurar uma sigla própria?

AA — Olhe, o futuro de Carlos Eduardo, na minha opinião, está ligado à administração que ele faz, que ele está fazendo. Se ele continuar sendo aprovado como está em todas as pesquisas, em todas as conversas das classes mais pobres, classe média e da classe alta, esse é que é o futuro dele. É o bom governo que ele faça, que ele esteja fazendo.

NM — Mas e no aspecto partidário?

AA — O aspecto partidário tem pouca importância porque os partidos não têm futuro. Os partidos são meros cartórios eleitorais.

NM — Eu pergunto com relação à situação dele dentro do PSB.

AA — Dentro do PSB, será do jeito que a governadora quiser, porque quem vota são aqueles que ela destina para votar. A mesma coisa no PMDB. Se Carlos Eduardo estivesse no PMDB, ele só poderia almejar qualquer outro cargo se tivesse dentro do pensamento de Henrique, de Garibaldi e dos Alves.

NM — E por isso ele saiu do PMDB em 2002. Agora, no PSB, seria o caminho natural ele repetir essa história?

AA — Se fecharem o caminho dele, e outras portas se abrirem, eu acho que ele poderá optar, como poderá optar até por pura e simplesmente encerrar a carreira política dele.

NM — Mas isto, ele já descartou...

AA — Mas eu acho que ele não pode fazer isso, porque, com a administração que ele está fazendo, você me perdoe o elogio, que em boca própria chega a ser vitupério, mas há um reconhecimento tão flagrante, tão grande e tão aplaudido em Natal, que eu me engajo nesse pensamento.