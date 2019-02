PPS, DEM e PSDB se reúnem na segunda-feira para formar bloco de oposição a Lula

Arquivo Wober Júnior articula formação de bloco de oposição a Lula no RN.

, que se reunirá com o senador José Agripino (DEM) e o presidente estadual do PSDB, Geraldo Melo na próxima segunda-feira (15) para tratar da formação de um bloco que como ele diz, “unirá partidos e segmentos que estão descontentes com os procedimentos adotados pelo Governo Lula”.Segundo Wober, a proposta de criação do Bloco Democrático Reformista foi feita em Brasília, na semana passada.“Evidentemente que iríamos procurar primeiro os partidos que fazem oposição ao atual governo. O presidente nacional do PPS, Roberto Freire foi ao encontro de Rodrigo Maia do DEM e Sérgio Guerra do PSDB. Na ocasião os três concordaram em consolidar a formação deste bloco em todo Brasil para que desse substância, tanto programática quanto política eleitoral ao candidato que nós vamos apoiar para presidente da república em 2010”.O Rio Grande do Norte deve ser o primeiro estado a consolidar a formação do bloco que de acordo com Wober Júnior contou com a simpatia do senador José Agripino.A reunião está marcada para às 10h da segunda-feira na sede do PSDB, em Natal.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feria (11).