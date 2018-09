Começam nesta quarta-feira (12) comemorações da festa de Nossa Senhora da Apresentação

A festa deste ano irá marcar também a reforma da Pedra do Rosário, que ficará mais alta e terá uma melhor visibilidade. Também será esculpida uma nova imagem da padroeira em pedra sabão que irá substituir a antiga, que foi roubada da Pedra do Rosário em 2006.De acordo com um dos organizadores da festa, padre Aerton, a programação sócio-cultural é realizada todas as noites após as novenas, no pátio da Catedral Metropolitana. “Esperamos a presença de todos nesta data tão especial”, declara.

História

A imagem foi encontrada no dia 21 de novembro de 1753, na margem direita do Rio Potengi, em um caixote de madeira que estava preso em uma pedra próximo a Igreja do Rosário.No caixote tinha escrito os dizeres

"No ponto onde der este caixão não haverá nenhum perigo"



Gabriela Duarte A Pedra do Rosário, onde a imagem foi encontrada, passou por reformas para melhor visualização para imagem.

O caixote foi aberto e nele estava à imagem de Nossa Senhora com um menino nos braços e uma de suas mãos estendidas aparentando sustentar alguma coisa, logo, pode se deduzir que era um rosário. A descoberta chegou aos ouvidos do Padre Manoel Correia de Gomes, que levou a imagem a igreja matriz de Natal.Contudo o dia 21 de novembro se comemorava no calendário da Igreja Católica o dia da aparição de Maria no templo. Assim, a a imagem passou a ser chamada de Nossa Senhora daApresentação.

Programação Religiosa:

Dia 11 - Às 18h, procissão luminosa, saindo da Pedra do Rosário para a Catedral Metropolitana, onde haverá o hasteamento das bandeiras e celebração da missa de abertura.Dia 12 - Às 10h, bênção dos militares; às 19h, 1ª novena.Dia 13 - Às 9h, procissão e missa das crianças; às 19h, 2ª novena.Dia 14 - Às 15h, Tarde Mariana das Comunidades; às 19h, 3ª novena.Dia 15 - Às 15h, Tarde de Oração pela Família, com a comunidade Vida Nova; às 19h, 4ª novena.Dia 16 - Às 15h, 11º Festival de Música Católica; às 19h, 5ª novena.Dia 17 - Às 15h, Tarde Legionária; às 19h, 6ª novena.Dia 18 - Às 12h, missa e bênção dos Movimentos Marianos e da terceira idade; às 15h, Tarde com Maria, com o Movimento da Mãe Rainha; às 19h, 7ª novena.Dia 19 - Às 12h, bênção dos órgãos governamentais, parlamentares, judiciário, educadores, comerciantes, comerciários, empresários, motoristas, turistas e meios de comunicação; às 15h, Cenáculo com Maria e Terço dos Homens; às 19h, 8ª novena.Dia 20 - Às 15h, Tarde de Louvor do ouvinte da Rádio Rural, com a comunidade Canção Nova; às 19h, 9ª novena.Dia 21 - Às 4h30, procissão fluvial; às 5h, missa, na Pedra do Rosário; às 7h30, missa solene na Matriz da Apresentação, Cidade Alta; às 8h30, missa da Pastoral da Saúde, na Catedral; às 9h30, missa da família, na Catedral; às 10h30, missa dos peregrinos, na Catedral; às 11h, inauguração do Centro Pastoral “Dom Heitor de Araújo Sales”, vizinho à antiga Catedral.Às 14h, Procissão “Natal caminha com Maria”, saindo da Igreja dos Mártires, no bairro de Nazaré, para a Catedral Metropolitana. Às 16h, missa solene da festa, na Catedral Metropolitana, transmitida pela Rádio Rural e pela Rede Vida de Televisão.

Programação social:

Dia 12 - Show com João Batista.Dia 13 - Show com Banda da Marinha.Dia 14 - Às 18h, Feirinha de Caicó; Show com Valério e Banda.Dia 15 - Às 20h30, Jantar de Nossa Senhora, com show do Pe. Nazareno; ao mesmo tempo, no outro lado da Catedral, show com artistas da terra e Banda Será o Bendito.Dia 16 - às 15h, 11º Festival de Música Religiosa; Show religioso com a Banda El Shadai.Dia 17 - Show com Robson Sêmog e Banda.Dia 18 - Show com Fabiano e Larsen.Dia 19 - Show Artístico com Grupo MPB 5 - Ademaci Júnior e Airão.Dia 20 - Show com Ivanildo di Natal - MPM.Obs.: Todos os show começam às 20h30