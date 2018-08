Natal sedia Curso Internacional de Atletismo O evento é voltado aos alunos do curso de educação física e técnicos de atletismo do Rio Grande do Norte e Alagoas.

No período de 10 a 22 de novembro, Natal recebe o Curso Internacional de Atletismo, evento regido pelos padrões da Federação Internacional de Atletismo. O curso tem o objetivo de capacitar profissionais de educação física no ensino das várias modalidades presentes em colégios e agremiações.



O curso será ministrado pelos professores Varlindo Carneiro (Recife) e Kyoshi Takahashi (São Paulo). 22 profissionais do Rio Grande do Norte e dois de Alagoas estarão presentes. Os profissionais com melhores desempenhos garantem a participação para o outro nível.



De acordo com o presidente da Federação de Atletismo, José Figueiredo, o curso visa uma melhora no nível técnico e teórico dos profissionais. As aulas teóricas serão realizadas no auditório da UnP da Nascimento de Castro e as práticas, no Centro Educacional Geração 2000 (Caic). As aulas serão realizadas em dois períodos de segunda á sexta. No sábado, apenas pela manhã.



Figueiredo explicou que apesar do curso ser internacional, não haverá a presença de outros países. “O que acontece é que o curso é ministrado utilizando a mesma metodologia da Federação Internacional. São mantidos os padrões inclusive da carga horária.