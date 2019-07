Moradores de Candelária sofrem com obra destruída

Fotos: Andréia Freitas e Marília Rocha Prejuízo: água destruiu obra que estava sendo concluída em Candelária.

A moradora Fátima Duarte conversou com a reportagem doe informou os problemas causados pela chuva de ontem. “Fizeram o serviço errado e na primeira chuva acontece isso. Se chover novamente, as casas vão ficar soterradas”, afirma.Ela conta que a vizinha passou a madrugada retirando a areia que invadiu a casa nas horas de chuva e que os moradores estão revoltados com a situação. “Além dessa obra, ainda tem esses buracos por onde passa esgoto todo dia”, declara Fátima Duarte.