Associação Comercial alerta para pagamento de boletos falsos Comerciantes de todo o Brasil estão sendo lesados com pagamento de boletos falsos.

Desde o ano passado, uma empresa falsa está encaminhando boletos falsos para comerciantes com possíveis pagamentos de mensalidades. A Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte alerta aos comerciantes que não paguem a fatura antes de conferir os dados e certificar a procedência da cobrança.



A Associação já enviou um comunicado para os associados vinculados, orientando aos empresários que não paguem boletos em nome da Associação Comercial Empresarial do Brasil.



A suposta empresa tem sede em São Paulo e tem cobranças entre R$ 150 e R$ 300, valor compatível com as mensalidades cobradas pelas Associações, que varia de acordo com o porte da empresa.



O alerta é para que os comerciantes só paguem as mensalidades após confirmação da cobrança. Para maiores informações, os empresários devem procurar a sede da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte.