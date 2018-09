Breno Cabral: ele respira esporte

Fotos: Vlademir Alexandre Breno Cabral começou ainda na infância o envolvimento com as atividades esportivas.

Há 45 anos trabalhando exclusivamente com o voleibol, Breno Cabral, 59, começou ainda na infância o envolvimento com as atividades esportivas. Escolheu o futebol como primeira incursão e chegou a participar da equipe juvenil do ABC apesar da família ser de americanos. Breno explicou que o avô Agnaldo Tinôco foi um dos fundadores do América e o irmão, João Tinôco, chegou a ocupar a posição de presidente do clube.



Mesmo com uma afinidade tradicional com a bola, lembrou a aversão que o pai tinha ao futebol, fato que acabou por desestimular sua participação dentro dos gramados. Como segunda opção, foi imerso no mundo do voleibol ainda aos 14 anos e não saiu mais. Breno contou que ainda foi influenciado pela irmã Diana, atleta da seleção do Rio Grande do Norte, a quem se referiu com o incentivo maior.



O treinador lembrou uma das grandes alegrias que sentiu foi defender o Colégio Atheneu, escola de destaque em Natal, na cidade que nasceu. Na capital ainda defendeu as escolas Sete de Setembro e a Etfern (atual Cefet). Com a intenção de aliar o gosto pelo esporte com os estudos, decidiu prestar vestibular para educação física, evento que o forçou a deixar Natal e procurar o curso fora, uma vez que não existia uma formação superior na área ainda na capital.



No Rio de Janeiro, cidade que residiu durante seis meses e passou no primeiro vestibular, defendeu a camisa do Flamengo. Pouco tempo depois, em 1972, mudou-se para Garulhos, São Paulo, onde fez novamente vestibular para educação física. O treinador lembrou que para ajudar a se manter entrou em quadra como jogador defendendo a sua universidade. No ano de 1974 foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira no Sul-americano, sob a direção do técnico Marco Aurélio Mota. Na oportunidade, a seleção encerrou a participação como campeã. Em 75 concluiu o curso de Educação física na cidade de Santo André.



Breno explicou que durante algum tempo era "pegador de bola". Fazia questão de assistir treinos de alguns dos melhores técnicos do Brasil para aprimorar os conhecimentos técnicos. " Quando eu sabia que tinham técnicos de voleibol por perto eu ficava assistindo treinos e ia observando e aprendendo". O professor revelou até hoje sempre que pode assiste os treinos de alguns técnicos como Bernardinho e Cebola. "Eu sei um pouco de voleibol, mas quero aprender mais", revela.



Como atleta teve passagens pelo Juventus e Corinthians, clubes que dos quais recebia um dinheiro para ajudar a paga a universidade. Jogou ainda pela seleção da universidade e lá conheceu um dos maiores técnicos brasileiros, José Carlos Brunoro, que já esteve sob o comando da seleção brasileira de voleibol. Em São Paulo, Breno destacou o contato próximo com grandes nomes do esporte nacional, entre eles a professora Norminha, mito do basquetebol.



Ressaltou a grande quantidade de pessoas que conheceu entre técnicos e atletas que influenciaram no desenvolvimento da parte técnica. Na seqüência foi convidado a trabalhar no Paraná, em Rolândia, cidade alemã onde "nem se falava em voleibol" . Lá, formou e ajudou o time da cidade nos jogos abertos, evento esportivo que envolvia as cidades do Estado. Em seguida, se dirigiu à Londrina, onde concluiu uma pós-graduação.



Em 1978, de volta à Natal, teve a primeira oportunidade de treinar um time na cidade. Foi convidado para a treinar o Centro Esportivo de Natal, local que chamou de primeiro ponto de apoio da carreira. No mesmo ano, foi aprovado em um concurso para professor de vôlei da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde continua até os dias atuais ao lado da mulher Suzet Cabral , também técnica do esporte.



Com a esposa construiu uma grande parceria dentro da quadra, sendo ela muitas vezes assistente em algumas seleções que Breno comandou. Definiu Suzet "como a parte organizada e observadora" do conjunto. Juntos, concretizaram em 1991 o maior sonho da carreira: o Volley Clube, escola de vôlei que agrega alunos de seis a 60 anos.







Somado casal, mais dois filhos também completam uma família de professores. O filho Breninho é professor da UnP e da UFRN. Também jogou pela seleção brasileira juvenil, porém uma lesão no tendão encerrou de forma prematura a carreira como atleta de alto rendimento. O Carlinhos é personal trainer e desenvolve algumas atividades conjuntas em família.



Ao logo de mais de 40 décadas voltadas ao voleibol, Breno destacou a descoberta de alguns talentos que se confirmaram ao longo dos anos. É o caso da atleta Virna, potiguar que jogou muito anos pela Seleção Brasileir. Outro atleta que lembrou foi Amanda Juliana, jogadora do time carioca do Rexona, time comandado por Bernardinho Bernardo Rezende, técnico supercampeão, do qual é amigo.



Ao longo dos anos no esporte somou conquistas importantes dentro do cenário esportivo do Rio Grande do Norte. Chegou oito vezes a divisão especial do voleibol nacional à frente da seleção norte-rio-grandense de vôlei. Recentemente, no campeonato brasileiro, o filho Breninho em conjunto com o técnico Cláudio levaram o RN à elite do vôlei nacional, a divisão especial.



Atualmente, Breno Cabral dedica seu tempo ao treinamento da seleção de vôlei da UFRN, ao volley club, escola na qual desenvolve um trabalho social voltado a crianças com o apoio da Prefeitura do Natal e do colégio CEI. O Projeto Compartilhar, que foi notícia na terça-feira(11) no portal Nominuto.com.





*Matéria publicada no Jornal Nasemana - 15/11