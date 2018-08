Assaltante faz família refém e exige presença da imprensa em Pium Francisco Ferreira manteve três pessoas sob a mira de uma arma das 22h de ontem até as 3h desta sexta-feira (7), mas, acabou se entregando pelo cansaço.

Um assalto no fim da noite desta quinta-feira (6) gerou momentos de tensão para a polícia e uma família de Pium. Isso porque um dos quatro homens que invadiram a residência por volta das 22h, não conseguiu fugir com a chegada dos policiais e acabou fazendo três pessoas como reféns até as 3h desta sexta-feira (7).



De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar, em Parnamirim, Francisco Ferreira da Silva, foi cercado pelos policiais após o assalto e, com isso, fez a família refém. O acusado ficou bastante nervoso e armado ameaçava matar as vítimas. Para garantir sua integridade física, ele chegou a exigir a presença da imprensa no local.



Segundo informações do sargento Moreira, como o crime se desencadeou no fim da noite seguindo até a madrugada, Francisco Ferreira ficou cansado e resolveu se entregar por volta das 3h desta sexta-feira.



O policial militar informou que o assalto teria sido praticado por pelo menos quatro homens armados. “Eles chegaram à residência e anunciaram o assalto. Imediatamente, uma pessoa acionou a polícia. Quando os policiais chegavam ao local, três dos homens conseguiram fugir e o Francisco permaneceu lá”, disse.



Sargento Moreira destacou ainda que durante todo o tempo os policiais realizaram uma negociação com o assaltante para que ele libertasse as vítimas. "Ele foi liberando um a um, mas pedia a presença da imprensa e um carro para fugir. Como viu que já estava de madrugada, ele resolveu se entregar quando apenas uma das três vítimas estava dentro da casa, por volta das 3h", disse.



De acordo com o PM, após a rendição, Francisco foi encaminhado à Delegacia de Plantão da zona Norte. Em relação aos demais acusados, sargento Moreira destacou que uma investigação está sendo feita. No entanto, ele ressaltou que como a família ficou bastante atordoada por ter sida mantida refém não conseguiu fazer uma avaliação do que foi levado.



"O que a gente sabe é que eles estavam em dois carros, um Pálio e um Celta. O primeiro tinha sido roubado na quarta-feira (5). Já o Celta ainda não sabemos a origem dele, mas, ele foi abandonado durante a madrugada próximo ao Hospital Walfredo Gurgel", informou Moreira.