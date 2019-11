Brasil vence Uruguai por 3 a 2 na estreia do hexagonal final

O Brasil deu mostras da sua força no Sul-Americano da Venezuela 2009. Derrotado na última rodada da fase de classificação pelo Uruguai por 3 a 2, a Seleção Brasileira dirigida pelo técnico Rogério Lourenço impôs o seu melhor futebol e superou o Uruguai pelos mesmos 3 a 2 na partida de estréia das duas seleções no hexagonal final da competição, sábado à noite.



O artilheiro Walter, com dois gols, e Douglas Costa marcaram os gols da categórica e merecida vitória do Brasil, que enfrenta agora a Argentina na segunda-feira, em Maturín, às 18h30 de Brasília. O zagueiro Marcelo Silva e Hernandez descontaram para o Uruguai.



A Seleção Brasileira não deixou dúvidas sobre a sua superioridade. Jogando melhor desde o início, o time rondava a área do adversário, criando chances para concluir, até que aos 20 minutos o centroavante Walter recebeu um passe em boas condições e concluiu com a competência dos bons finalizadores: Brasil 1 a 0, em um belo gol.

O gol inicial permitiu à Seleção Brasileira continuar dominando a partida com um futebol em que os toques de primeira e as jogadas em velocidade conseguiam envolver o adversário. Dez minutos após, resultado desse domínio, Walter voltou a mostrar o seu oportunismo, em jogada de Giuliano que terminou em chute certeiro do centroavante do Internacional para pôr no placar Brasil 2 a 0.



A vitória do Brasil estava desenhada. O time jogava melhor, parecia próximo do terceiro gol mas, em um rebote do goleiro Renan, o Uruguai diminuiu com a conclusão do zagueiro Marcelo Silva.

No segundo tempo, o Uruguai voltou disposto a reagir na base da aplicação e da correria. Mas a Seleção Brasileira soube livrar-se da pressão que o adversário tentava exercer e ainda esteve perto de liquidar o jogo.

O que aconteceu aos 32 minutos: Douglas Costa dominou e, de fora da área, chutou forte e com precisão para fazer 3 a 1.

No final, apesar de luta dos uruguaios, que ainda chegaram ao segundo gol, com Hernandez, aos 48 minutos, prevaleceu a maior categoria da Seleção Sub-20, que deixou o campo com a merecida vitória e a liderança no hexagonal final do Sul-Americano da Venezuela 2009.