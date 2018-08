Fórum discute propostas de política cultural para próxima gestão municipal Iniciativa foi proposta pela Terramar – Conexão Felipe Camarão e Casa da Ribeira.

Grupos culturais em atuação na cidade se reúnem hoje (11), às 19h, na Casa da Ribeira, para abrir o Fórum Cultura Natal 2012. O objetivo é reunir esforços na classe artística para a construção de uma proposta de política cultural que será encaminhada à nova gestão municipal.



“A idéia é que nós, que fomentamos a cultura da cidade, possamos nos organizar e coletivizar as idéias sobre o que queremos e o que a cidade necessita na questão cultural”, explica Vera Santana, diretora da ONG Terramar - Conexão Felipe Camarão, que coordena o evento em parceria com a Casa da Ribeira.



“Na cidade, temos pessoas pensando e fazendo a cultura. Então propor ações aos poderes públicos é um dever nosso. Esse é o objetivo do encontro”, avalia.



Neste primeiro momento, foram convidadas cerca de 30 instituições envolvidas com o setor. “Após esse primeiro encontro, vamos discutir uma maneira de ampliar o fórum para todos os agentes culturais interessados em participar. Temos, por exemplo, muitos músicos, escritores que agem e pensam de maneira isolada e que podem se integrar na discussão”, afirma.



O fórum vai culminar com a assinatura da Carta Cultura – Natal 2012, que trará ações concretas de políticas públicas de cultura para a Prefeitura aplicar na gestão 2009-2012. O documento será encaminhado à prefeita eleita Micarla de Sousa.



A intenção é que o fórum seja permanente. “Depois de tirada a Carta, queremos manter aberto esse diálogo, para que o fórum permaneça aberto e vá além das propostas para a cidade até 2012”, declara.



Interessados em participar podem obter mais informações na Casa da Ribeira, pelo telefone 3211-7710, das 9h às 18h, de segunda a sexta.