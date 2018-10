PRF prende quadrilha de estelionatários em Canguaretama

PRF/Cedida Presos estavam com uma grande quantidade de material que seria usada em golpe.

De acordo com a PRF, os pernambucanos Luciano Barbosa Lucena e Ígor Henrique Justino da Silva, os maranhenses Norivaldo Ribeiro Campos e Ediney Cutrim da Silva, e a paulista Karina Modesto estavam de posse de uma grande quantidade de material e equipamentos que seriam utilizados em golpes no RN.A quadrilha era bem organizada e tinha um grande poder financeiro, basta observar a movimentação bancária pelos extratos encontrados. Em alguns casos a movimentação chegava a R$ 25 mil por dia, por integrantes do esquema, que consistia em adquirir produtos através de cartões clonados ou cheques frios, e em seguida vender essas mercadorias por um preço bem abaixo do mercado.Durante uma vistoria minuciosa no interior dos veículos, um Ford/Fiesta de placas MMY 5437 de João Pessoa/PB e um Fiat/Tempra de placas HOR 2032 de Teresina/PI, foram encontradas várias identidades falsas, pois todos os integrantes possuíam no mínimo duas, três impressoras, um notebook com diversos programas para confeccionar RGs falsos, contra-cheques, decore, além de servir para imprimir folhas de cheques em branco em nome de qualquer pessoa.No interior dos veículos foram encontradas cerca de 50 folhas de cheques em branco, do Banco do Brasil e do Bradesco, que seriam usadas nos golpes. Os marginais ainda tentaram se livrar do flagrante, oferecendo R$ 5 mil aos policiais. No total foram encontrados R$ 6.870, além de mil e quinhentos bolivares venezuelanos e quarenta mil pesos colombianos.O histórico dos envolvidos é extenso. Todos já respondem a diversos processos por estelionato, além de receptação, furto, roubo e formação de quadrilha. Os processos dos acusados se deram em vários Estados da federação: SP, GO, TO, MA, PI, PB, PE e CE.Após a prisão, todos os acusados foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Canguaretama, onde foram autuados em flagrante nos artigos 171 (estelionato), 288 (formação de quadrilha), 304 (uso de documento falso), além da corrupção ativa, todos do Código Penal.

* Fonte: PRF/RN.